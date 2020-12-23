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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشرقية

رياح جنوبية على أجزاء من وسط المملكة وشمالها

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشرقية
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:07 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على حائل والقصيم والشرقية

رياح جنوبية على أجزاء من وسط المملكة وشمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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