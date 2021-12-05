الملك سلمان يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان

تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في العاصمة مسقط.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لجلالة السلطان وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته نقل وزير الخارجية العماني تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.