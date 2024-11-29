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خريجو الإعلام بجامعة الملك سعود يزورون أستاذهم "حمود البدر"

ضمن برنامج "الوفاء" تجاه قامات إعلامية خدمت المجال والوطن

قام عددٌ من خريجي قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، بزيارة للدكتور حمود البدر أستاذ الإعلام، وكيل جامعة الملك سعود وأمينها العام، وأمين مجلس الشورى (سابقًا).


وتفصيلاً، حضر الزيارة عن قسم الإعلام رئيسته الدكتورة عهود الشهيل، ومقرر لجنة خريجي القسم الدكتور عادل المكينزي، وعن الهيئة التأسيسية لرابطة خريجي الإعلام رئيسها محمد التونسي مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية.

وتمت المبادرة في إطار برنامج (الوفاء) من خريجي قسم الإعلام تجاه قامات إعلامية خدمت المجال الإعلامي والوطن، حيث حضر اللقاء أنجال وأحفاد الدكتور حمود وفي مقدمتهم الدكتور بدر البدر.
من جهة أخرى، رحبت عهود الشهيل بالدور المميز للدكتور حمود البدر في خدمة وتمكين المرأة عبر أفكاره ورؤيته النيرة إبّان وجوده في صنع القرار وعبر كتاباته الرصينة في الصحافة آنذاك.


واستشهد محمد التونسي بمبادرات ومواقف المحتفى به تجاه جيل الشباب دارسي الإعلام عبر التوجيه والتحفيز والمتابعة حتى بعد تخرجهم من الجامعة وانخراطهم في العمل والتدرّج فيه، بمن فيهم الذين تبوؤوا مراكز مهمة في دوائر القرار الإعلامية.


وركّز المكينزي على ما يملكه الدكتور البدر من حس إنساني وصرامة أكاديمية في تعاطيه مع أبنائه الطلاب في قاعات الدراسة.


وفي ختام اللقاء، سلمت الدكتورة عهود الشهيل ومحمد التونسي درعًا تكريميًا تثمينًا وعرفانًا لإنجازات الدكتور حمود البدر للإعلام والوطن عبر مسيرته الحافلة.

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خريجو الإعلام بجامعة الملك سعود يزورون أستاذهم "حمود البدر"
سبق

قام عددٌ من خريجي قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، بزيارة للدكتور حمود البدر أستاذ الإعلام، وكيل جامعة الملك سعود وأمينها العام، وأمين مجلس الشورى (سابقًا).


وتفصيلاً، حضر الزيارة عن قسم الإعلام رئيسته الدكتورة عهود الشهيل، ومقرر لجنة خريجي القسم الدكتور عادل المكينزي، وعن الهيئة التأسيسية لرابطة خريجي الإعلام رئيسها محمد التونسي مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية.

وتمت المبادرة في إطار برنامج (الوفاء) من خريجي قسم الإعلام تجاه قامات إعلامية خدمت المجال الإعلامي والوطن، حيث حضر اللقاء أنجال وأحفاد الدكتور حمود وفي مقدمتهم الدكتور بدر البدر.
من جهة أخرى، رحبت عهود الشهيل بالدور المميز للدكتور حمود البدر في خدمة وتمكين المرأة عبر أفكاره ورؤيته النيرة إبّان وجوده في صنع القرار وعبر كتاباته الرصينة في الصحافة آنذاك.


واستشهد محمد التونسي بمبادرات ومواقف المحتفى به تجاه جيل الشباب دارسي الإعلام عبر التوجيه والتحفيز والمتابعة حتى بعد تخرجهم من الجامعة وانخراطهم في العمل والتدرّج فيه، بمن فيهم الذين تبوؤوا مراكز مهمة في دوائر القرار الإعلامية.


وركّز المكينزي على ما يملكه الدكتور البدر من حس إنساني وصرامة أكاديمية في تعاطيه مع أبنائه الطلاب في قاعات الدراسة.


وفي ختام اللقاء، سلمت الدكتورة عهود الشهيل ومحمد التونسي درعًا تكريميًا تثمينًا وعرفانًا لإنجازات الدكتور حمود البدر للإعلام والوطن عبر مسيرته الحافلة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
10:04 PM

خريجو الإعلام بجامعة الملك سعود يزورون أستاذهم "حمود البدر"

ضمن برنامج "الوفاء" تجاه قامات إعلامية خدمت المجال والوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام عددٌ من خريجي قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، بزيارة للدكتور حمود البدر أستاذ الإعلام، وكيل جامعة الملك سعود وأمينها العام، وأمين مجلس الشورى (سابقًا).


وتفصيلاً، حضر الزيارة عن قسم الإعلام رئيسته الدكتورة عهود الشهيل، ومقرر لجنة خريجي القسم الدكتور عادل المكينزي، وعن الهيئة التأسيسية لرابطة خريجي الإعلام رئيسها محمد التونسي مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية.

وتمت المبادرة في إطار برنامج (الوفاء) من خريجي قسم الإعلام تجاه قامات إعلامية خدمت المجال الإعلامي والوطن، حيث حضر اللقاء أنجال وأحفاد الدكتور حمود وفي مقدمتهم الدكتور بدر البدر.
من جهة أخرى، رحبت عهود الشهيل بالدور المميز للدكتور حمود البدر في خدمة وتمكين المرأة عبر أفكاره ورؤيته النيرة إبّان وجوده في صنع القرار وعبر كتاباته الرصينة في الصحافة آنذاك.


واستشهد محمد التونسي بمبادرات ومواقف المحتفى به تجاه جيل الشباب دارسي الإعلام عبر التوجيه والتحفيز والمتابعة حتى بعد تخرجهم من الجامعة وانخراطهم في العمل والتدرّج فيه، بمن فيهم الذين تبوؤوا مراكز مهمة في دوائر القرار الإعلامية.


وركّز المكينزي على ما يملكه الدكتور البدر من حس إنساني وصرامة أكاديمية في تعاطيه مع أبنائه الطلاب في قاعات الدراسة.


وفي ختام اللقاء، سلمت الدكتورة عهود الشهيل ومحمد التونسي درعًا تكريميًا تثمينًا وعرفانًا لإنجازات الدكتور حمود البدر للإعلام والوطن عبر مسيرته الحافلة.

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