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أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة

نفذت أعمال طبقة القاعدة في حارة الباب الجديد والفلق الجديد

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة برفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق في أحياء جنوب مكة المكرمة، من خلال تنفيذ أعمال السفلتة في حي الشامية الجديد بمساحات بلغت ٥٤٤٠٠ م٢.
وتم وتنفيذ أعمال طبقة القاعدة في حي حارة الباب الجديد، وحي الفلق الجديد، بكميات بلغت ٣٠٠٠٠م٣، كما تم تركيب عواكس سيراميكية في مخطط الفيصل.

وباشرت الأمانة ٤٤٠ بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و ٢٣٠ بلاغاً لفوانيس مطفأة، و تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ ٤٨٥ عمود إنارة وإصلاح إطفاءات ٤٢٠ فانوساً.

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أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة
سبق

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة برفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق في أحياء جنوب مكة المكرمة، من خلال تنفيذ أعمال السفلتة في حي الشامية الجديد بمساحات بلغت ٥٤٤٠٠ م٢.
وتم وتنفيذ أعمال طبقة القاعدة في حي حارة الباب الجديد، وحي الفلق الجديد، بكميات بلغت ٣٠٠٠٠م٣، كما تم تركيب عواكس سيراميكية في مخطط الفيصل.

وباشرت الأمانة ٤٤٠ بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و ٢٣٠ بلاغاً لفوانيس مطفأة، و تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ ٤٨٥ عمود إنارة وإصلاح إطفاءات ٤٢٠ فانوساً.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:41 PM

أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة

نفذت أعمال طبقة القاعدة في حارة الباب الجديد والفلق الجديد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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429

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة برفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق في أحياء جنوب مكة المكرمة، من خلال تنفيذ أعمال السفلتة في حي الشامية الجديد بمساحات بلغت ٥٤٤٠٠ م٢.
وتم وتنفيذ أعمال طبقة القاعدة في حي حارة الباب الجديد، وحي الفلق الجديد، بكميات بلغت ٣٠٠٠٠م٣، كما تم تركيب عواكس سيراميكية في مخطط الفيصل.

وباشرت الأمانة ٤٤٠ بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و ٢٣٠ بلاغاً لفوانيس مطفأة، و تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ ٤٨٥ عمود إنارة وإصلاح إطفاءات ٤٢٠ فانوساً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,790
201,250 سيارة ..

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12,310
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