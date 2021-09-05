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"السر في المفتاح للقدرات".. خبرة الـ 10 أعوام تهديها معلمة مرجعاً للطلاب!

لاحظت عدم وجود ما يساعدهم على الوصول إلى مبتغاهم.. "البدائل تجميعات"

أنهت معلمة رياضيات من مدينة تبوك، تأليف كتاب "السر في المفتاح للقدرات"، حيث وضعت فيه خبرتها البالغة 10 سنوات، ليكون مرجعاً للطلاب قبل أداء امتحانهم بعيداً عن الطرق التقليدية في حل الأسئلة، ولتوفير الوقت على الطلاب بالحلول المختصرة.

ويأتي تأليف المدربة "بشرى البلوي"؛ هذا الكتاب، بعد أن لاحظت عدم وجود أيّ مرجع يرجع إليه الطلاب لمساعدتهم على الوصول إلى مبتغاهم، وإنما كانت البدائل عبارة عن تجميعات يستخدمونها بصعوبة لكثرة أعدادها.

وقالت البلوي؛ لـ "سبق"، عن رحلة التأليف: "خضت عديداً من الدورات لدى أفضل المدربين للقدرات بالمملكة، ثم قمت بجمع كل كتاب قدرات متوافر في السوق والعمل على دراسة كل واحد على حدة، ثم جاء دور المقارنات والربط بين جميع الدورات والكتب، ولاحظت، أن هناك اختصارات سهلة للحلول تبسّط للطلاب المهمة، لتأتي بعد ذلك مرحلة التأليف والجمع.

وأضافت: "بعد الانتهاء من التأليف قمت بتطبيق ثمرة عملها عبر كورسات ودورات، استفدت منها في جمع الملاحظات والتعديل على الكتاب؛ ليصبح مرجعاً كافياً مبسطاً وسهلاً مهما اختلفت صيغة الأسئلة، وكذلك إضافة الألوان والرسومات التي تساعد على الفهم".

يُذكر أن "البلوي" هي معلمة رياضيات بالمرحلة الثانوية، وحاصلة على ماجستير في القياس والتقويم، كما أنها مدربة معتمدة في القدرات بخبرة 10 سنوات في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السر في المفتاح للقدرات".. خبرة الـ 10 أعوام تهديها معلمة مرجعاً للطلاب!
سبق

أنهت معلمة رياضيات من مدينة تبوك، تأليف كتاب "السر في المفتاح للقدرات"، حيث وضعت فيه خبرتها البالغة 10 سنوات، ليكون مرجعاً للطلاب قبل أداء امتحانهم بعيداً عن الطرق التقليدية في حل الأسئلة، ولتوفير الوقت على الطلاب بالحلول المختصرة.

ويأتي تأليف المدربة "بشرى البلوي"؛ هذا الكتاب، بعد أن لاحظت عدم وجود أيّ مرجع يرجع إليه الطلاب لمساعدتهم على الوصول إلى مبتغاهم، وإنما كانت البدائل عبارة عن تجميعات يستخدمونها بصعوبة لكثرة أعدادها.

وقالت البلوي؛ لـ "سبق"، عن رحلة التأليف: "خضت عديداً من الدورات لدى أفضل المدربين للقدرات بالمملكة، ثم قمت بجمع كل كتاب قدرات متوافر في السوق والعمل على دراسة كل واحد على حدة، ثم جاء دور المقارنات والربط بين جميع الدورات والكتب، ولاحظت، أن هناك اختصارات سهلة للحلول تبسّط للطلاب المهمة، لتأتي بعد ذلك مرحلة التأليف والجمع.

وأضافت: "بعد الانتهاء من التأليف قمت بتطبيق ثمرة عملها عبر كورسات ودورات، استفدت منها في جمع الملاحظات والتعديل على الكتاب؛ ليصبح مرجعاً كافياً مبسطاً وسهلاً مهما اختلفت صيغة الأسئلة، وكذلك إضافة الألوان والرسومات التي تساعد على الفهم".

يُذكر أن "البلوي" هي معلمة رياضيات بالمرحلة الثانوية، وحاصلة على ماجستير في القياس والتقويم، كما أنها مدربة معتمدة في القدرات بخبرة 10 سنوات في هذا المجال.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:04 AM

"السر في المفتاح للقدرات".. خبرة الـ 10 أعوام تهديها معلمة مرجعاً للطلاب!

لاحظت عدم وجود ما يساعدهم على الوصول إلى مبتغاهم.. "البدائل تجميعات"

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بدر الجبل - تبوك
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أنهت معلمة رياضيات من مدينة تبوك، تأليف كتاب "السر في المفتاح للقدرات"، حيث وضعت فيه خبرتها البالغة 10 سنوات، ليكون مرجعاً للطلاب قبل أداء امتحانهم بعيداً عن الطرق التقليدية في حل الأسئلة، ولتوفير الوقت على الطلاب بالحلول المختصرة.

ويأتي تأليف المدربة "بشرى البلوي"؛ هذا الكتاب، بعد أن لاحظت عدم وجود أيّ مرجع يرجع إليه الطلاب لمساعدتهم على الوصول إلى مبتغاهم، وإنما كانت البدائل عبارة عن تجميعات يستخدمونها بصعوبة لكثرة أعدادها.

وقالت البلوي؛ لـ "سبق"، عن رحلة التأليف: "خضت عديداً من الدورات لدى أفضل المدربين للقدرات بالمملكة، ثم قمت بجمع كل كتاب قدرات متوافر في السوق والعمل على دراسة كل واحد على حدة، ثم جاء دور المقارنات والربط بين جميع الدورات والكتب، ولاحظت، أن هناك اختصارات سهلة للحلول تبسّط للطلاب المهمة، لتأتي بعد ذلك مرحلة التأليف والجمع.

وأضافت: "بعد الانتهاء من التأليف قمت بتطبيق ثمرة عملها عبر كورسات ودورات، استفدت منها في جمع الملاحظات والتعديل على الكتاب؛ ليصبح مرجعاً كافياً مبسطاً وسهلاً مهما اختلفت صيغة الأسئلة، وكذلك إضافة الألوان والرسومات التي تساعد على الفهم".

يُذكر أن "البلوي" هي معلمة رياضيات بالمرحلة الثانوية، وحاصلة على ماجستير في القياس والتقويم، كما أنها مدربة معتمدة في القدرات بخبرة 10 سنوات في هذا المجال.

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