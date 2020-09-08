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القيادة تعزي رئيس جمهورية الهند في وفاة الرئيس السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي رئيس جمهورية الهند في وفاة الرئيس السابق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:38 PM

القيادة تعزي رئيس جمهورية الهند في وفاة الرئيس السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .

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