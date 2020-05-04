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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على منطقة الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:30 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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