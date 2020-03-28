النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

أمير جازان: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا

ثمّن جهود العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء والممرضين والإداريين

أشاد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين.

وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير المنطقة: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والإنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.

وأضاف: كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".

وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحّى من أجل حماية صحة الوطن.

فيروس كورونا الجديد أمير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير جازان: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا
سبق

أشاد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين.

وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير المنطقة: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والإنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.

وأضاف: كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".

وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحّى من أجل حماية صحة الوطن.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:58 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:01 PM

أمير جازان: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا

ثمّن جهود العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء والممرضين والإداريين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
5
2,381

أشاد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين.

وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير المنطقة: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والإنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.

وأضاف: كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".

وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحّى من أجل حماية صحة الوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة