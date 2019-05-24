النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين

خلال النصف الأول من رمضان.. وباشرها ١٨٧٤ طبيباً وطبيبة

استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.

و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.

و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين
سبق

استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.

و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.

و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:45 AM

"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين

خلال النصف الأول من رمضان.. وباشرها ١٨٧٤ طبيباً وطبيبة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,342

استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.

و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.

و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,765
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,733
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,124
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,353

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة