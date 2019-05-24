"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين
خلال النصف الأول من رمضان.. وباشرها ١٨٧٤ طبيباً وطبيبة
استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.
و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.
و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.
"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين
عبدالله الراجحيسبق2019-05-24
استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.
و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.
و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:45 AM
"مستشفيات جدة " تستقبل ٢٢٦٣٣ حالة طارئة من المواطنين و المقيمين
خلال النصف الأول من رمضان.. وباشرها ١٨٧٤ طبيباً وطبيبة
استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين و المقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.
و كشفت "صحة جدة " أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.
و أوضحت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيباً و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية.