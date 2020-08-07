"العارضة" بجازان تسجِّل أعلى كمية هطول مطري في المملكة

"العارضة" بجازان تسجِّل أعلى كمية هطول مطري في المملكة
"الأرصاد": استمرار السُّحب الرعدية الممطرةوزارة البيئة والمياه والزراعة سيول أمطار جازان الأرصاد
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"العارضة" بجازان تسجِّل أعلى كمية هطول مطري في المملكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-07
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
09:06 PM
"العارضة" بجازان تسجِّل أعلى كمية هطول مطري في المملكة
"الأرصاد": استمرار السُّحب الرعدية الممطرة
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