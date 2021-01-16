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تعليم المخواة تُنهي ترحيل المقررات الدراسية لـ300 مدرسة

بنسبة 100% وفق خططها الزمنية المعتمدة للتوزيع

أعلن مدير إدارة تعليم المخواة، الدكتور علي الجالوق، انتهاء ترحيل المقررات الدراسية بنسبة 100%؛ وفق خططها الزمنية المعتمدة للتوزيع ضمن نطاق إدارته.

وأضاف أن ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامة وصول المقررات لأكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 300 مدرسة تتبع ثمانية مكاتب تعليمية في أربع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا.

وثمّن "الجالوق"، صدور الأمر السامي باستمرار الدراسة عن بُعد، رافعًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها الذي يُثبت اهتمام القيادة على صحة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات، ويؤكد ثقة وزارة التعليم في خططها الناجحة عبر منصة "مدرستي"، التي تضمن استمرار النجاح في الفصل الدراسي الثاني ورحلتهم التعليمية بتفوق.

وبيّن مدير تعليم المخواة، أنه تم اعتماد جدول لزيارات ميدانية لقيادات الإدارة لمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها؛ للوقوف على تسليم المقررات المدرسية، إضافة لمتابعة مديري المكاتب وزيارات المشرفين والمشرفات للمدارس.

وأكد رفع الجاهزية لضمان بداية جادة لأعمال الفصل الثاني، ومتابعة إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب، وتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس.

وأشاد بتحفيز الوزارة للمعلمين والمعلمات والثناء على دورهم في إدارة عمليات التعلم عن بُعد، والثقة في قدرة الأسر وأولياء الأمور على استكمال نجاح التعليم بتلك الطريقة.

وكانت إدارة تعليم المخواة، قد أنهت استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني عبر مسارات شملت الزيارات الميدانية لمدير التعليم للمستودعات المركزية؛ للوقوف على خطط الترحيل للمقررات.

كما عقدت لجان الاستعداد للفصل الثاني، اجتماعات عدة، بحضور الدكتور الجالوق، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة مكاتب التعليم، ومديري الإدارات والأقسام ذات العلاقة، ناقشوا خلالها خطط الترحيل ووصول المقررات المدرسية إلى جميع المدارس، والبداية الحادة، والالتزام من اليوم الأول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم المخواة تُنهي ترحيل المقررات الدراسية لـ300 مدرسة
سبق

أعلن مدير إدارة تعليم المخواة، الدكتور علي الجالوق، انتهاء ترحيل المقررات الدراسية بنسبة 100%؛ وفق خططها الزمنية المعتمدة للتوزيع ضمن نطاق إدارته.

وأضاف أن ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامة وصول المقررات لأكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 300 مدرسة تتبع ثمانية مكاتب تعليمية في أربع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا.

وثمّن "الجالوق"، صدور الأمر السامي باستمرار الدراسة عن بُعد، رافعًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها الذي يُثبت اهتمام القيادة على صحة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات، ويؤكد ثقة وزارة التعليم في خططها الناجحة عبر منصة "مدرستي"، التي تضمن استمرار النجاح في الفصل الدراسي الثاني ورحلتهم التعليمية بتفوق.

وبيّن مدير تعليم المخواة، أنه تم اعتماد جدول لزيارات ميدانية لقيادات الإدارة لمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها؛ للوقوف على تسليم المقررات المدرسية، إضافة لمتابعة مديري المكاتب وزيارات المشرفين والمشرفات للمدارس.

وأكد رفع الجاهزية لضمان بداية جادة لأعمال الفصل الثاني، ومتابعة إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب، وتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس.

وأشاد بتحفيز الوزارة للمعلمين والمعلمات والثناء على دورهم في إدارة عمليات التعلم عن بُعد، والثقة في قدرة الأسر وأولياء الأمور على استكمال نجاح التعليم بتلك الطريقة.

وكانت إدارة تعليم المخواة، قد أنهت استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني عبر مسارات شملت الزيارات الميدانية لمدير التعليم للمستودعات المركزية؛ للوقوف على خطط الترحيل للمقررات.

كما عقدت لجان الاستعداد للفصل الثاني، اجتماعات عدة، بحضور الدكتور الجالوق، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة مكاتب التعليم، ومديري الإدارات والأقسام ذات العلاقة، ناقشوا خلالها خطط الترحيل ووصول المقررات المدرسية إلى جميع المدارس، والبداية الحادة، والالتزام من اليوم الأول.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
06:21 PM

تعليم المخواة تُنهي ترحيل المقررات الدراسية لـ300 مدرسة

بنسبة 100% وفق خططها الزمنية المعتمدة للتوزيع

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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أعلن مدير إدارة تعليم المخواة، الدكتور علي الجالوق، انتهاء ترحيل المقررات الدراسية بنسبة 100%؛ وفق خططها الزمنية المعتمدة للتوزيع ضمن نطاق إدارته.

وأضاف أن ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامة وصول المقررات لأكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 300 مدرسة تتبع ثمانية مكاتب تعليمية في أربع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا.

وثمّن "الجالوق"، صدور الأمر السامي باستمرار الدراسة عن بُعد، رافعًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها الذي يُثبت اهتمام القيادة على صحة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات، ويؤكد ثقة وزارة التعليم في خططها الناجحة عبر منصة "مدرستي"، التي تضمن استمرار النجاح في الفصل الدراسي الثاني ورحلتهم التعليمية بتفوق.

وبيّن مدير تعليم المخواة، أنه تم اعتماد جدول لزيارات ميدانية لقيادات الإدارة لمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها؛ للوقوف على تسليم المقررات المدرسية، إضافة لمتابعة مديري المكاتب وزيارات المشرفين والمشرفات للمدارس.

وأكد رفع الجاهزية لضمان بداية جادة لأعمال الفصل الثاني، ومتابعة إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب، وتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس.

وأشاد بتحفيز الوزارة للمعلمين والمعلمات والثناء على دورهم في إدارة عمليات التعلم عن بُعد، والثقة في قدرة الأسر وأولياء الأمور على استكمال نجاح التعليم بتلك الطريقة.

وكانت إدارة تعليم المخواة، قد أنهت استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني عبر مسارات شملت الزيارات الميدانية لمدير التعليم للمستودعات المركزية؛ للوقوف على خطط الترحيل للمقررات.

كما عقدت لجان الاستعداد للفصل الثاني، اجتماعات عدة، بحضور الدكتور الجالوق، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة مكاتب التعليم، ومديري الإدارات والأقسام ذات العلاقة، ناقشوا خلالها خطط الترحيل ووصول المقررات المدرسية إلى جميع المدارس، والبداية الحادة، والالتزام من اليوم الأول.

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