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مصرع 11 شخصاً جرّاء العاصفة "غلوريا" في إسبانيا

استمرار البحث عن مفقودين

لقي 11 شخصاً مصرعهم من جرّاء العاصفة القوية "غلوريا" التي ضربت إسبانيا وألحقت أضراراً واسعة بمساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثّف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين.

وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بُعد 70 كيلو متراً شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وفي إقليم كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الأربعاء، على جثة لرجل تُوفي بعد سقوطه في المياه في بلدة بالاموس الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلو متر عن برشلونة.

وضربت العاصفة "غلوريا" المنطقة، الأحد، حاملة معها رياحاً قوة وأمطاراً وثلوجاً غزيرة؛ ما أدّى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا، قبل أن تتوجه شمالاً.

إسبانيا العاصفة غلوريا

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مصرع 11 شخصاً جرّاء العاصفة "غلوريا" في إسبانيا
سبق

لقي 11 شخصاً مصرعهم من جرّاء العاصفة القوية "غلوريا" التي ضربت إسبانيا وألحقت أضراراً واسعة بمساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثّف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين.

وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بُعد 70 كيلو متراً شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وفي إقليم كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الأربعاء، على جثة لرجل تُوفي بعد سقوطه في المياه في بلدة بالاموس الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلو متر عن برشلونة.

وضربت العاصفة "غلوريا" المنطقة، الأحد، حاملة معها رياحاً قوة وأمطاراً وثلوجاً غزيرة؛ ما أدّى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا، قبل أن تتوجه شمالاً.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:17 PM

مصرع 11 شخصاً جرّاء العاصفة "غلوريا" في إسبانيا

استمرار البحث عن مفقودين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 11 شخصاً مصرعهم من جرّاء العاصفة القوية "غلوريا" التي ضربت إسبانيا وألحقت أضراراً واسعة بمساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثّف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين.

وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بُعد 70 كيلو متراً شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وفي إقليم كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الأربعاء، على جثة لرجل تُوفي بعد سقوطه في المياه في بلدة بالاموس الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلو متر عن برشلونة.

وضربت العاصفة "غلوريا" المنطقة، الأحد، حاملة معها رياحاً قوة وأمطاراً وثلوجاً غزيرة؛ ما أدّى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا، قبل أن تتوجه شمالاً.

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