هدية "الأمر بالمعروف" للحجاج في عرفات.. مطويات توعوية وأدعية نبوية

فيما باشرت الفرق العاملة بالهيئة مهامها يوم التروية وعبر ٨ نقاط

قدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدداً من المطويات التوعوية والأدعية النبوية هدايا للحجاج في مشعر عرفات.

وقد شهدت مراكز الهيئة إقبالاً كبيراً من الحجاج الذين حرصوا على الاستفادة من تلك المطويات والأدعية في هذا اليوم المبارك.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها التوعوية قد باشرت يوم أمس مهامها في مشعر منى يوم التروية في موسم حج عام ١٤٤٠هـ، من خلال نقاط التوزيع والفرق الميدانية، حيث باشرت الفرق العاملة مهامها في يوم التروية من خلال ٨ نقاط توزيع بمنى، يتم توزيع المواد التوعوية على الحجاج من خلالها.

وتعمل نقاط التوزيع بالفرق على مدار اليوم؛ لتوعيتهم من قبل فرق ميدانية قد كلفت من قبل الرئاسة العامة للعمل في هذه النقاط يساندهم عدد من المترجمين للمساهمة في التواصل مع الحجاج بشكل دقيق وتجاوز حاجز تنوع اللغات، حيث يتم تقديم الخدمات في منى بالتوعية والإرشاد وتنبيه الحجاج الذين تعدوا حدود منى.

كما تعمل هذه النقاط خلال أيام الحج وفق خطة توعوية محددة، تزود خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج الذين توافدوا من مختلف بلدان العالم.