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516 جامعًا بالعاصمة المقدسة تتهيأ لصلاة عيد الأضحى

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، 516 جامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص فرع الوزارة بمكة المكرمة، ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، في تكثيف الزيارات الميدانية من قِبل المراقبين والمراقبات في المصليات النسائية، للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم.

وانفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لن تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية؛ حيث ستقصر الصلاة في الـ 516 جامعًا فقط بمكة دون غيرها.

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516 جامعًا بالعاصمة المقدسة تتهيأ لصلاة عيد الأضحى
سبق

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، 516 جامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص فرع الوزارة بمكة المكرمة، ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، في تكثيف الزيارات الميدانية من قِبل المراقبين والمراقبات في المصليات النسائية، للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم.

وانفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لن تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية؛ حيث ستقصر الصلاة في الـ 516 جامعًا فقط بمكة دون غيرها.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
07:44 PM

516 جامعًا بالعاصمة المقدسة تتهيأ لصلاة عيد الأضحى

وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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439

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، 516 جامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص فرع الوزارة بمكة المكرمة، ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، في تكثيف الزيارات الميدانية من قِبل المراقبين والمراقبات في المصليات النسائية، للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم.

وانفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لن تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية؛ حيث ستقصر الصلاة في الـ 516 جامعًا فقط بمكة دون غيرها.

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