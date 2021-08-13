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مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

بهدف تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما

وقعت جمعيتا نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وسقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مذكرة شراكة مجتمعية فاعلة من أجل دعم سياسات التكامل والتنسيق بينهما، وتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما بتعزيز التعاون فيما بينهما في المجال الخيري، إلى جانب نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للجمعيتين وغرس روح التطوع والعطاء، وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة لهما من حيث تقديم العديد من خدمات السقيا للمحتاجين وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية والصحية.

وقام بتوقيع المذكرة عبد الرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي لجمعية نفع، وخالد بن محمد الشيخ المدير التنفيذي لجمعية سقيا الماء، وتأتي هذه المذكرة كخطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف التنفيذية وإبراز القيمة المجتمعية لتوحيد الجهود المشتركة في خدمة المستفيدين منهما وسعياً لتحقيق الأهداف التنموية والتي تواكب رؤية المملكة 2030 التي قفزت بالعمل الخيري من خلال نشر ثقافته وحوكمته كونه أحد ركائز التنمية.

وتعمل المذكرة على تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في سد حاجة مستفيدي الجمعيتين بالماء وترشيدهم عن استهلاكه وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى حفظ كرامة المحتاجين بالوصول إليهم في أماكن سكنهم، وتحقيق حاجة الأسر المحتاجة لكلا الطرفين بتوجيه مدخراتهم نحو الجوانب الأكثر احتياجاً في حياتهم، وتفعيل دور المبادرات الاجتماعية والبيئية للجمعيتين، وإقامة الندوات والفعاليات والمعارض المشتركة التي تخدم أهداف وبرامج الطرفين.

كما تتضمن المذكرة التي تستمر عاماً كاملاً دراسة حالات الأسر المحتاجة، وتوفير المياه الصحية لهم، وتوفير البرامج التعريفية والتوعوية للمستفيدين بشأن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدات المالية والعينية حسب حاجة المستفيدين ونتائج دراسة الحالات الأسرية.

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مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة
سبق

وقعت جمعيتا نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وسقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مذكرة شراكة مجتمعية فاعلة من أجل دعم سياسات التكامل والتنسيق بينهما، وتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما بتعزيز التعاون فيما بينهما في المجال الخيري، إلى جانب نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للجمعيتين وغرس روح التطوع والعطاء، وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة لهما من حيث تقديم العديد من خدمات السقيا للمحتاجين وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية والصحية.

وقام بتوقيع المذكرة عبد الرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي لجمعية نفع، وخالد بن محمد الشيخ المدير التنفيذي لجمعية سقيا الماء، وتأتي هذه المذكرة كخطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف التنفيذية وإبراز القيمة المجتمعية لتوحيد الجهود المشتركة في خدمة المستفيدين منهما وسعياً لتحقيق الأهداف التنموية والتي تواكب رؤية المملكة 2030 التي قفزت بالعمل الخيري من خلال نشر ثقافته وحوكمته كونه أحد ركائز التنمية.

وتعمل المذكرة على تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في سد حاجة مستفيدي الجمعيتين بالماء وترشيدهم عن استهلاكه وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى حفظ كرامة المحتاجين بالوصول إليهم في أماكن سكنهم، وتحقيق حاجة الأسر المحتاجة لكلا الطرفين بتوجيه مدخراتهم نحو الجوانب الأكثر احتياجاً في حياتهم، وتفعيل دور المبادرات الاجتماعية والبيئية للجمعيتين، وإقامة الندوات والفعاليات والمعارض المشتركة التي تخدم أهداف وبرامج الطرفين.

كما تتضمن المذكرة التي تستمر عاماً كاملاً دراسة حالات الأسر المحتاجة، وتوفير المياه الصحية لهم، وتوفير البرامج التعريفية والتوعوية للمستفيدين بشأن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدات المالية والعينية حسب حاجة المستفيدين ونتائج دراسة الحالات الأسرية.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
12:41 AM

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

بهدف تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت جمعيتا نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وسقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مذكرة شراكة مجتمعية فاعلة من أجل دعم سياسات التكامل والتنسيق بينهما، وتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتبادل الخبرات التي تساهم في تلبية رسالتهما بتعزيز التعاون فيما بينهما في المجال الخيري، إلى جانب نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للجمعيتين وغرس روح التطوع والعطاء، وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة لهما من حيث تقديم العديد من خدمات السقيا للمحتاجين وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية والصحية.

وقام بتوقيع المذكرة عبد الرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي لجمعية نفع، وخالد بن محمد الشيخ المدير التنفيذي لجمعية سقيا الماء، وتأتي هذه المذكرة كخطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف التنفيذية وإبراز القيمة المجتمعية لتوحيد الجهود المشتركة في خدمة المستفيدين منهما وسعياً لتحقيق الأهداف التنموية والتي تواكب رؤية المملكة 2030 التي قفزت بالعمل الخيري من خلال نشر ثقافته وحوكمته كونه أحد ركائز التنمية.

وتعمل المذكرة على تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في سد حاجة مستفيدي الجمعيتين بالماء وترشيدهم عن استهلاكه وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والبيئية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى حفظ كرامة المحتاجين بالوصول إليهم في أماكن سكنهم، وتحقيق حاجة الأسر المحتاجة لكلا الطرفين بتوجيه مدخراتهم نحو الجوانب الأكثر احتياجاً في حياتهم، وتفعيل دور المبادرات الاجتماعية والبيئية للجمعيتين، وإقامة الندوات والفعاليات والمعارض المشتركة التي تخدم أهداف وبرامج الطرفين.

كما تتضمن المذكرة التي تستمر عاماً كاملاً دراسة حالات الأسر المحتاجة، وتوفير المياه الصحية لهم، وتوفير البرامج التعريفية والتوعوية للمستفيدين بشأن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدات المالية والعينية حسب حاجة المستفيدين ونتائج دراسة الحالات الأسرية.

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