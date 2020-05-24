وأضاف الزهراني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالإغلاق، واستكمال الإجراءات النظامية؛ إذ إن محال الحلاقة ضمن الأنشطة غير المصرح لها وفقًا للاشتراطات البلدية منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن المراقبين رصدوا بحي النسيم محل حلاقة، يقوم بمزاولة النشاط متحايلاً بالعمل داخل المحل بوضع ساتر خارجه في مخالفة للنظام.

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة محل حلاقة بحي النسيم بعد رصده من قِبل مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية.

"بلدية الشرفية" تغلق محل حلاقة مخالفًا بعد رصده بنسيم جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-24 أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة محل حلاقة بحي النسيم بعد رصده من قِبل مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن المراقبين رصدوا بحي النسيم محل حلاقة، يقوم بمزاولة النشاط متحايلاً بالعمل داخل المحل بوضع ساتر خارجه في مخالفة للنظام. وأضاف الزهراني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالإغلاق، واستكمال الإجراءات النظامية؛ إذ إن محال الحلاقة ضمن الأنشطة غير المصرح لها وفقًا للاشتراطات البلدية منعًا لتفشي فيروس كورونا.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 01:25 AM

"بلدية الشرفية" تغلق محل حلاقة مخالفًا بعد رصده بنسيم جدة يعمل بشكل متخفٍّ للتحايل على إجراءات منع تفشي كورونا





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أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة محل حلاقة بحي النسيم بعد رصده من قِبل مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن المراقبين رصدوا بحي النسيم محل حلاقة، يقوم بمزاولة النشاط متحايلاً بالعمل داخل المحل بوضع ساتر خارجه في مخالفة للنظام.

وأضاف الزهراني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالإغلاق، واستكمال الإجراءات النظامية؛ إذ إن محال الحلاقة ضمن الأنشطة غير المصرح لها وفقًا للاشتراطات البلدية منعًا لتفشي فيروس كورونا.