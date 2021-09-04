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صفارة سورية تدير القمة المنتظرة بين عُمان والسعودية

في تصفيات المونديال

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة القمة المرتقبة بين عُمان والسعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم2022 للحكم السوري حنا حطاب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السوري حنا حطاب، على أن يساعده كلٌّ من مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الحكم الإماراتي علي العلي إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الأردني أحمد فيصل.

المنتخب السعودي ‬كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صفارة سورية تدير القمة المنتظرة بين عُمان والسعودية
سبق

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة القمة المرتقبة بين عُمان والسعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم2022 للحكم السوري حنا حطاب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السوري حنا حطاب، على أن يساعده كلٌّ من مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الحكم الإماراتي علي العلي إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الأردني أحمد فيصل.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
09:37 PM

صفارة سورية تدير القمة المنتظرة بين عُمان والسعودية

في تصفيات المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة القمة المرتقبة بين عُمان والسعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم2022 للحكم السوري حنا حطاب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السوري حنا حطاب، على أن يساعده كلٌّ من مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الحكم الإماراتي علي العلي إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الأردني أحمد فيصل.

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