"الصحة" تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ #كورونا.. الإجمالي 392 حالة والمتعافين 16

متحدث الوزراة كشف عن إجراء 22 ألف فحص اللفيروس وقال: كانت نتائجها سلبية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس #كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.