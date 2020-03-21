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"الصحة" تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ #كورونا.. الإجمالي 392 حالة والمتعافين 16

متحدث الوزراة كشف عن إجراء 22 ألف فحص اللفيروس وقال: كانت نتائجها سلبية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس #كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ #كورونا.. الإجمالي 392 حالة والمتعافين 16
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس #كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:45 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:02 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بـ #كورونا.. الإجمالي 392 حالة والمتعافين 16

متحدث الوزراة كشف عن إجراء 22 ألف فحص اللفيروس وقال: كانت نتائجها سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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58,796

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة #كورونا.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات #كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس #كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.

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