النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تتفاوض مع ألمانيا لتحل محلها في شمال سوريا

تبحث مشاركة دول أخرى

طلبت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، من ألمانيا؛ تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نشرته قناة "الحرة"، قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري: "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب".

وأوضح "جيفري" أن واشنطن تبحث مع ألمانيا وشركاء آخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة في تلك المهمة.

وزار "جيفري" برلين أمس الأول؛ لإجراء محادثات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردًّا خلال يوليو (تموز) الجاري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا، مؤكدًا الانتصار بشكل كامل على تنظيم "داعش" الإرهابي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تتفاوض مع ألمانيا لتحل محلها في شمال سوريا
سبق

طلبت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، من ألمانيا؛ تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نشرته قناة "الحرة"، قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري: "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب".

وأوضح "جيفري" أن واشنطن تبحث مع ألمانيا وشركاء آخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة في تلك المهمة.

وزار "جيفري" برلين أمس الأول؛ لإجراء محادثات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردًّا خلال يوليو (تموز) الجاري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا، مؤكدًا الانتصار بشكل كامل على تنظيم "داعش" الإرهابي.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:48 PM

أمريكا تتفاوض مع ألمانيا لتحل محلها في شمال سوريا

تبحث مشاركة دول أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
114

طلبت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، من ألمانيا؛ تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نشرته قناة "الحرة"، قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري: "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب".

وأوضح "جيفري" أن واشنطن تبحث مع ألمانيا وشركاء آخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة في تلك المهمة.

وزار "جيفري" برلين أمس الأول؛ لإجراء محادثات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردًّا خلال يوليو (تموز) الجاري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا، مؤكدًا الانتصار بشكل كامل على تنظيم "داعش" الإرهابي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة