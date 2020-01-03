النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مباراة مثيرة.. "الزعيم" يعبر الفيصلي بالترجيح

في دور الـ16 من كأس الملك.. ويقابل الاتفاق

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 2-2. وسيقابل الهلال الاتفاق في الدور المقبل.

المباراة

بدأت المباراة بضغط من الفيصلي، ولكن دون خطورة. وفي الدقيقة السابعة اضطر رازفان مدرب فريق الهلال إلى إجراء تبديل أول بدخول محمد جحفلي، وخروج جانغ للإصابة.

وعند الدقيقة الثامنة عشرة توغل محمد البريك بكرة، مررها إلى كاريلو الذي أعادها للبريك، لعبها في الشباك بين قدمي مصطفى ملائكة هدفًا أول للهلال.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين احتسب الحكم ركلة جزاء للفيصلي بعد إعاقة علي البليهي خالد الغامدي، نفّذها ويليم الفيس، وضعها على يسار عبدالله المعيوف محرزًا هدف التعادل.

الشوط الثاني

كان هادئًا رغم السيطرة الزرقاء. وفي الدقيقة الثالثة والستين سجل الهلال الهدف الثاني بعد كرة مرتدة، وصلت لجوفينكو، مررها لسالم الدوسري، لعبها عرضية لصالح الشهري، أودعها في الشباك.

باغت محمد قاسم الهلال بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة والسبعين بعد تسديدة من داخل خط الثمانية عشرة.

امتدت المباراة للشوطَيْن الإضافيَّيْن اللذين لم يشهدا أهدافًا من الطرفين؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

سجّل للفيصلي: هايلاند، رافاييل، ويليام، عبدالعزيز الدوسري، إيغور روسي وأضاع محمد قاسم.

سجل للهلال: كاريلو، محمد البريك، ناصر الدوسري، قوميز، عبدالله المعيوف ونواف العابد.

الهلال كأس الملك الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد مباراة مثيرة.. "الزعيم" يعبر الفيصلي بالترجيح
سبق

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 2-2. وسيقابل الهلال الاتفاق في الدور المقبل.

المباراة

بدأت المباراة بضغط من الفيصلي، ولكن دون خطورة. وفي الدقيقة السابعة اضطر رازفان مدرب فريق الهلال إلى إجراء تبديل أول بدخول محمد جحفلي، وخروج جانغ للإصابة.

وعند الدقيقة الثامنة عشرة توغل محمد البريك بكرة، مررها إلى كاريلو الذي أعادها للبريك، لعبها في الشباك بين قدمي مصطفى ملائكة هدفًا أول للهلال.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين احتسب الحكم ركلة جزاء للفيصلي بعد إعاقة علي البليهي خالد الغامدي، نفّذها ويليم الفيس، وضعها على يسار عبدالله المعيوف محرزًا هدف التعادل.

الشوط الثاني

كان هادئًا رغم السيطرة الزرقاء. وفي الدقيقة الثالثة والستين سجل الهلال الهدف الثاني بعد كرة مرتدة، وصلت لجوفينكو، مررها لسالم الدوسري، لعبها عرضية لصالح الشهري، أودعها في الشباك.

باغت محمد قاسم الهلال بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة والسبعين بعد تسديدة من داخل خط الثمانية عشرة.

امتدت المباراة للشوطَيْن الإضافيَّيْن اللذين لم يشهدا أهدافًا من الطرفين؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

سجّل للفيصلي: هايلاند، رافاييل، ويليام، عبدالعزيز الدوسري، إيغور روسي وأضاع محمد قاسم.

سجل للهلال: كاريلو، محمد البريك، ناصر الدوسري، قوميز، عبدالله المعيوف ونواف العابد.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:01 PM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:17 AM

بعد مباراة مثيرة.. "الزعيم" يعبر الفيصلي بالترجيح

في دور الـ16 من كأس الملك.. ويقابل الاتفاق

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
16
7,467

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 2-2. وسيقابل الهلال الاتفاق في الدور المقبل.

المباراة

بدأت المباراة بضغط من الفيصلي، ولكن دون خطورة. وفي الدقيقة السابعة اضطر رازفان مدرب فريق الهلال إلى إجراء تبديل أول بدخول محمد جحفلي، وخروج جانغ للإصابة.

وعند الدقيقة الثامنة عشرة توغل محمد البريك بكرة، مررها إلى كاريلو الذي أعادها للبريك، لعبها في الشباك بين قدمي مصطفى ملائكة هدفًا أول للهلال.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين احتسب الحكم ركلة جزاء للفيصلي بعد إعاقة علي البليهي خالد الغامدي، نفّذها ويليم الفيس، وضعها على يسار عبدالله المعيوف محرزًا هدف التعادل.

الشوط الثاني

كان هادئًا رغم السيطرة الزرقاء. وفي الدقيقة الثالثة والستين سجل الهلال الهدف الثاني بعد كرة مرتدة، وصلت لجوفينكو، مررها لسالم الدوسري، لعبها عرضية لصالح الشهري، أودعها في الشباك.

باغت محمد قاسم الهلال بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة والسبعين بعد تسديدة من داخل خط الثمانية عشرة.

امتدت المباراة للشوطَيْن الإضافيَّيْن اللذين لم يشهدا أهدافًا من الطرفين؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

سجّل للفيصلي: هايلاند، رافاييل، ويليام، عبدالعزيز الدوسري، إيغور روسي وأضاع محمد قاسم.

سجل للهلال: كاريلو، محمد البريك، ناصر الدوسري، قوميز، عبدالله المعيوف ونواف العابد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,264
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,685
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,087
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,620

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة