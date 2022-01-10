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أمانة الرياض: إغلاق 49 موقعاً ومصادرة 17 طناً من الأغذية وضبط 127 عاملاً مخالفاً

خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 27 ديسمبر حتى 2 يناير

واصلت أمانة الرياض بمشاركة 11 جهة حكومية حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 27 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022، عن ضبط 127 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 49 موقعاً، ومصادرة 17.14 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 627 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، تنفيذ زيارات لـ 66 منشأة، وتحرير 82 إشعار مراجعة، ومخالفة وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفاً.

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أمانة الرياض: إغلاق 49 موقعاً ومصادرة 17 طناً من الأغذية وضبط 127 عاملاً مخالفاً
سبق

واصلت أمانة الرياض بمشاركة 11 جهة حكومية حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 27 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022، عن ضبط 127 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 49 موقعاً، ومصادرة 17.14 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 627 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، تنفيذ زيارات لـ 66 منشأة، وتحرير 82 إشعار مراجعة، ومخالفة وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفاً.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:52 AM

أمانة الرياض: إغلاق 49 موقعاً ومصادرة 17 طناً من الأغذية وضبط 127 عاملاً مخالفاً

خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 27 ديسمبر حتى 2 يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أمانة الرياض بمشاركة 11 جهة حكومية حملاتها الميدانية المكثّفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 27 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022، عن ضبط 127 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 49 موقعاً، ومصادرة 17.14 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 627 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، تنفيذ زيارات لـ 66 منشأة، وتحرير 82 إشعار مراجعة، ومخالفة وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفاً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,350
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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