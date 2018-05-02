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محافظ القريات يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة "التميز"

الحفل تضمن عرضاً مرئياً عن قائدة "الابتدائية الرابعة"

رعى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر حفل تكريم الفائزين بجوائز الأداء المتميز وذلك على مسرح إدارة "تعليم القريات" صباح اليوم، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ورجال الأعمال الداعمين.

وقد بدأ الحفل ببرنامج خطابي قدمه سند العبدلي واشتمل على عدد من الفقرات وكلمة لمدير التعليم بهذه المناسبة ألقاها نيابةً عنه المشرف على الجائزة عايش ساير العازمي.

وتم تقديم عرض مرئي عن قائدة الابتدائية الرابعة ربيعة إبراهيم الماضي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوزارة ثم عرض مرئي يتحدث عن جهود الداعمين للجائزة وعرض آخر عن الفائزين بها وأبرز أعمالهم وإنجازاتهم التي حققوها بمسيرتهم التعليمية والعملية.

وقام محافظ القريات ومدير التعليم ورجال الأعمال الداعمين بتسليم الجوائز والدروع للفائزين كما تم تكريم الداعمين بدروع تذكارية.

وفي الختام قدّم مدير التعليم درعًا تذكاريًا لمحافظ القريات تقديراً لرعايته الحفل.

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محافظ القريات يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة "التميز"
سبق

رعى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر حفل تكريم الفائزين بجوائز الأداء المتميز وذلك على مسرح إدارة "تعليم القريات" صباح اليوم، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ورجال الأعمال الداعمين.

وقد بدأ الحفل ببرنامج خطابي قدمه سند العبدلي واشتمل على عدد من الفقرات وكلمة لمدير التعليم بهذه المناسبة ألقاها نيابةً عنه المشرف على الجائزة عايش ساير العازمي.

وتم تقديم عرض مرئي عن قائدة الابتدائية الرابعة ربيعة إبراهيم الماضي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوزارة ثم عرض مرئي يتحدث عن جهود الداعمين للجائزة وعرض آخر عن الفائزين بها وأبرز أعمالهم وإنجازاتهم التي حققوها بمسيرتهم التعليمية والعملية.

وقام محافظ القريات ومدير التعليم ورجال الأعمال الداعمين بتسليم الجوائز والدروع للفائزين كما تم تكريم الداعمين بدروع تذكارية.

وفي الختام قدّم مدير التعليم درعًا تذكاريًا لمحافظ القريات تقديراً لرعايته الحفل.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
02:14 PM

محافظ القريات يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة "التميز"

الحفل تضمن عرضاً مرئياً عن قائدة "الابتدائية الرابعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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رعى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر حفل تكريم الفائزين بجوائز الأداء المتميز وذلك على مسرح إدارة "تعليم القريات" صباح اليوم، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ورجال الأعمال الداعمين.

وقد بدأ الحفل ببرنامج خطابي قدمه سند العبدلي واشتمل على عدد من الفقرات وكلمة لمدير التعليم بهذه المناسبة ألقاها نيابةً عنه المشرف على الجائزة عايش ساير العازمي.

وتم تقديم عرض مرئي عن قائدة الابتدائية الرابعة ربيعة إبراهيم الماضي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوزارة ثم عرض مرئي يتحدث عن جهود الداعمين للجائزة وعرض آخر عن الفائزين بها وأبرز أعمالهم وإنجازاتهم التي حققوها بمسيرتهم التعليمية والعملية.

وقام محافظ القريات ومدير التعليم ورجال الأعمال الداعمين بتسليم الجوائز والدروع للفائزين كما تم تكريم الداعمين بدروع تذكارية.

وفي الختام قدّم مدير التعليم درعًا تذكاريًا لمحافظ القريات تقديراً لرعايته الحفل.

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