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أحد منسوبي "الصحة" يتعرّض للضرب بالقويعية.. و"الشرطة" تبحث عن الجاني

المُعتدى عليه كشف تفاصيل الحادث لـ"سبق".. وصور توثق إصاباته الجسدية

تعرَّض أحد المواطنين من منسوبي وزارة الصحة، ويدعى "سليمان الربيعة"، للضرب المبرح بآلة حادة، من قبل أحد الجناة، والذي هرب بعد الحادثة التي دارت أحداثها في قرية نخيلان التابعة للقويعية، على بعد قرابة الـ200 كلم من مدينة الرياض.

وتفصيلًا: قال "الربيعة" في تصريح لـ"سبق": "بينما كنت أقود سيارتي في طريق عودتي من عملي كالمعتاد، إلى المنزل حوالي الساعة الثانية ظهراً (قبل حظر التجول)، اعترضت طريقي فجأة سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، لينزل منها شخص (سعودي الجنسية)، لم أتبين ملامحه وقتها، ليقوم بالاعتداء عليّ بآلة حادة على رأسي وكتفي، دون أي أسباب واضحة".

وأضاف "الربيعة": "بعد الحادث تعرّفت على هوية الشخص الذي اعتدى عليّ بعد أن سقطت محفظته وبها جميع إثباتاته، واتضح لي أنه هو نفس الشخص الذي كان قد سبق وأن حدث لي خلاف معه قبل نحو عام تقريبًا، وانتهى بالتنازل لكلا الطرفين عند شرطة القويعية، لكن الجاني عاد مرة أخرى ليكرر حادثة الاعتداء".

وتساءل "الربيعة": "كيف تمكّن الجاني الذي يقود سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، أن يقود السيارة حتى يصل إلى نخيلان التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلو عن الرياض، ويقطع كل هذه المسافة؟ ما يعني أن الجاني قد كسر حظر التجول الكلي؛ مما يستوجب مساءلته قانونيًّا، موضحًا أن لديه تقريرًا طبيًّا من مستشفى القويعية يثبت حادثة الاعتداء، وما لحق به من أذى جسيم".

يذكر أن القضية ما زالت قيد النظر حاليًّا في مخفر شرطة محيرقة، ويجري التحقيق فيها، علمًا بأن الجاني ما زال هاربًا، وجار البحث عنه من قبل الجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحد منسوبي "الصحة" يتعرّض للضرب بالقويعية.. و"الشرطة" تبحث عن الجاني
سبق

تعرَّض أحد المواطنين من منسوبي وزارة الصحة، ويدعى "سليمان الربيعة"، للضرب المبرح بآلة حادة، من قبل أحد الجناة، والذي هرب بعد الحادثة التي دارت أحداثها في قرية نخيلان التابعة للقويعية، على بعد قرابة الـ200 كلم من مدينة الرياض.

وتفصيلًا: قال "الربيعة" في تصريح لـ"سبق": "بينما كنت أقود سيارتي في طريق عودتي من عملي كالمعتاد، إلى المنزل حوالي الساعة الثانية ظهراً (قبل حظر التجول)، اعترضت طريقي فجأة سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، لينزل منها شخص (سعودي الجنسية)، لم أتبين ملامحه وقتها، ليقوم بالاعتداء عليّ بآلة حادة على رأسي وكتفي، دون أي أسباب واضحة".

وأضاف "الربيعة": "بعد الحادث تعرّفت على هوية الشخص الذي اعتدى عليّ بعد أن سقطت محفظته وبها جميع إثباتاته، واتضح لي أنه هو نفس الشخص الذي كان قد سبق وأن حدث لي خلاف معه قبل نحو عام تقريبًا، وانتهى بالتنازل لكلا الطرفين عند شرطة القويعية، لكن الجاني عاد مرة أخرى ليكرر حادثة الاعتداء".

وتساءل "الربيعة": "كيف تمكّن الجاني الذي يقود سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، أن يقود السيارة حتى يصل إلى نخيلان التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلو عن الرياض، ويقطع كل هذه المسافة؟ ما يعني أن الجاني قد كسر حظر التجول الكلي؛ مما يستوجب مساءلته قانونيًّا، موضحًا أن لديه تقريرًا طبيًّا من مستشفى القويعية يثبت حادثة الاعتداء، وما لحق به من أذى جسيم".

يذكر أن القضية ما زالت قيد النظر حاليًّا في مخفر شرطة محيرقة، ويجري التحقيق فيها، علمًا بأن الجاني ما زال هاربًا، وجار البحث عنه من قبل الجهات الأمنية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:01 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:13 PM

أحد منسوبي "الصحة" يتعرّض للضرب بالقويعية.. و"الشرطة" تبحث عن الجاني

المُعتدى عليه كشف تفاصيل الحادث لـ"سبق".. وصور توثق إصاباته الجسدية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
13
14,571

تعرَّض أحد المواطنين من منسوبي وزارة الصحة، ويدعى "سليمان الربيعة"، للضرب المبرح بآلة حادة، من قبل أحد الجناة، والذي هرب بعد الحادثة التي دارت أحداثها في قرية نخيلان التابعة للقويعية، على بعد قرابة الـ200 كلم من مدينة الرياض.

وتفصيلًا: قال "الربيعة" في تصريح لـ"سبق": "بينما كنت أقود سيارتي في طريق عودتي من عملي كالمعتاد، إلى المنزل حوالي الساعة الثانية ظهراً (قبل حظر التجول)، اعترضت طريقي فجأة سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، لينزل منها شخص (سعودي الجنسية)، لم أتبين ملامحه وقتها، ليقوم بالاعتداء عليّ بآلة حادة على رأسي وكتفي، دون أي أسباب واضحة".

وأضاف "الربيعة": "بعد الحادث تعرّفت على هوية الشخص الذي اعتدى عليّ بعد أن سقطت محفظته وبها جميع إثباتاته، واتضح لي أنه هو نفس الشخص الذي كان قد سبق وأن حدث لي خلاف معه قبل نحو عام تقريبًا، وانتهى بالتنازل لكلا الطرفين عند شرطة القويعية، لكن الجاني عاد مرة أخرى ليكرر حادثة الاعتداء".

وتساءل "الربيعة": "كيف تمكّن الجاني الذي يقود سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، أن يقود السيارة حتى يصل إلى نخيلان التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلو عن الرياض، ويقطع كل هذه المسافة؟ ما يعني أن الجاني قد كسر حظر التجول الكلي؛ مما يستوجب مساءلته قانونيًّا، موضحًا أن لديه تقريرًا طبيًّا من مستشفى القويعية يثبت حادثة الاعتداء، وما لحق به من أذى جسيم".

يذكر أن القضية ما زالت قيد النظر حاليًّا في مخفر شرطة محيرقة، ويجري التحقيق فيها، علمًا بأن الجاني ما زال هاربًا، وجار البحث عنه من قبل الجهات الأمنية.

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