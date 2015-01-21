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يوم دام في أفغانستان.. مقتل 126 عسكرياً في هجوم لطالبان

مسلحون فجروا سيارة مفخخة داخل مركز تدريب

قتل 126 من أفراد الأمن الأفغاني في هجوم شنته حركة طالبان على مجمع عسكري في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان اليوم (الاثنين).

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية، قوله: "لدينا معلومات عن أن 126 شخصاً قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري، ومن بين القتلى ثمانية من قادة القوات الخاصة".

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الهجوم بدأ صباح اليوم عندما اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش عسكرية بسيارة ملغومة، ثم فجروها داخل حرم مركز تدريب قوات الأمن في ميدان شار عاصمة ميدان وردك.

وأضاف أن مسلحين دخلا المركز بعد الانفجار، وقتلا عدداً كبيراً من الجنود الأفغان قبل أن تقتلهما قوات الأمن بالرصاص بعد اشتباك.


في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل 190 شخصاً داخل المجمع".

الرئيسية/ أخبار العالم

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يوم دام في أفغانستان.. مقتل 126 عسكرياً في هجوم لطالبان
سبق

قتل 126 من أفراد الأمن الأفغاني في هجوم شنته حركة طالبان على مجمع عسكري في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان اليوم (الاثنين).

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية، قوله: "لدينا معلومات عن أن 126 شخصاً قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري، ومن بين القتلى ثمانية من قادة القوات الخاصة".

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الهجوم بدأ صباح اليوم عندما اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش عسكرية بسيارة ملغومة، ثم فجروها داخل حرم مركز تدريب قوات الأمن في ميدان شار عاصمة ميدان وردك.

وأضاف أن مسلحين دخلا المركز بعد الانفجار، وقتلا عدداً كبيراً من الجنود الأفغان قبل أن تقتلهما قوات الأمن بالرصاص بعد اشتباك.


في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل 190 شخصاً داخل المجمع".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:04 PM

يوم دام في أفغانستان.. مقتل 126 عسكرياً في هجوم لطالبان

مسلحون فجروا سيارة مفخخة داخل مركز تدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 126 من أفراد الأمن الأفغاني في هجوم شنته حركة طالبان على مجمع عسكري في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان اليوم (الاثنين).

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية، قوله: "لدينا معلومات عن أن 126 شخصاً قتلوا في الانفجار داخل مركز التدريب العسكري، ومن بين القتلى ثمانية من قادة القوات الخاصة".

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الهجوم بدأ صباح اليوم عندما اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش عسكرية بسيارة ملغومة، ثم فجروها داخل حرم مركز تدريب قوات الأمن في ميدان شار عاصمة ميدان وردك.

وأضاف أن مسلحين دخلا المركز بعد الانفجار، وقتلا عدداً كبيراً من الجنود الأفغان قبل أن تقتلهما قوات الأمن بالرصاص بعد اشتباك.


في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل 190 شخصاً داخل المجمع".

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