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تقني عسير يدرب 156 مستفيدًا بالمرحلة السادسة لبرنامج "أتقن"

متاحًا للجميع وتمنح شهادات معتمدة من "التدريب التقني والمهني"

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تدريب حوالي 156 مستفيدًا من برامج التدريب المجتمعي أتقن في مرحلته السادسة والتي بدأ التدريب فيها اليوم ضمن البرامج التي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن البرنامج يحظى بتجارب سابقة وناجحة خلال السنوات الماضية حيث تعتبر المرحلة السادسة استكمالاً لتلك النجاحات التي تحققت في تدريب أبناء وبنات المجتمع في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، حيث تم البدء في تدريب أكثر من 156 متدرباً في أولى الدورات التدريبية بمعدل أربع دورات تدريبية هي الأمن السيبراني والاختراق المعلوماتي وشبكات الحاسب والقيمة المضافة.

وأضاف الدكتور الحفظي أن التسجيل ما زال متاحاً للجميع في هذه البرامج التي تمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تهدف لنشر الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في عدد من المجالات, وسيكون التسجيل متاحًا للجميع من خلال بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع (https://ctc.tvtc.gov.sa/#/) .

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

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تقني عسير يدرب 156 مستفيدًا بالمرحلة السادسة لبرنامج "أتقن"
سبق

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تدريب حوالي 156 مستفيدًا من برامج التدريب المجتمعي أتقن في مرحلته السادسة والتي بدأ التدريب فيها اليوم ضمن البرامج التي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن البرنامج يحظى بتجارب سابقة وناجحة خلال السنوات الماضية حيث تعتبر المرحلة السادسة استكمالاً لتلك النجاحات التي تحققت في تدريب أبناء وبنات المجتمع في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، حيث تم البدء في تدريب أكثر من 156 متدرباً في أولى الدورات التدريبية بمعدل أربع دورات تدريبية هي الأمن السيبراني والاختراق المعلوماتي وشبكات الحاسب والقيمة المضافة.

وأضاف الدكتور الحفظي أن التسجيل ما زال متاحاً للجميع في هذه البرامج التي تمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تهدف لنشر الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في عدد من المجالات, وسيكون التسجيل متاحًا للجميع من خلال بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع (https://ctc.tvtc.gov.sa/#/) .

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:22 PM

تقني عسير يدرب 156 مستفيدًا بالمرحلة السادسة لبرنامج "أتقن"

متاحًا للجميع وتمنح شهادات معتمدة من "التدريب التقني والمهني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تدريب حوالي 156 مستفيدًا من برامج التدريب المجتمعي أتقن في مرحلته السادسة والتي بدأ التدريب فيها اليوم ضمن البرامج التي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن البرنامج يحظى بتجارب سابقة وناجحة خلال السنوات الماضية حيث تعتبر المرحلة السادسة استكمالاً لتلك النجاحات التي تحققت في تدريب أبناء وبنات المجتمع في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، حيث تم البدء في تدريب أكثر من 156 متدرباً في أولى الدورات التدريبية بمعدل أربع دورات تدريبية هي الأمن السيبراني والاختراق المعلوماتي وشبكات الحاسب والقيمة المضافة.

وأضاف الدكتور الحفظي أن التسجيل ما زال متاحاً للجميع في هذه البرامج التي تمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تهدف لنشر الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في عدد من المجالات, وسيكون التسجيل متاحًا للجميع من خلال بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع (https://ctc.tvtc.gov.sa/#/) .

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