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"الدفاع المدني بالشرقية": لا إصابات في حريق مستودع الورق

تطويق النيران والسيطرة عليها

أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، عدم وجود إصابات في الحريق الذي نشب ظهر اليوم، بمستودع إحدى شركات صناعة الورق.

وقال الشهراني لـ"سبق" إن "مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء اليوم السبت، عن نشوب حريق في مستودع تابع لإحدى شركات صناعة الورق".

وأضاف الشهراني: "المستودع يستخدم لتخزين الكراتين والورق بالصناعية، طريق شاطئ نصف القمر، بمساحة تقديرية ٢٠٠×١٥٠ م٢؛ وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني لمكان الحريق.

وتابع: "عند الوصول تم تطويق وحصر الحريق، ومباشرة أعمال المكافحة التي استمرت لساعات، دون إصابات ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني بالشرقية": لا إصابات في حريق مستودع الورق
سبق

أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، عدم وجود إصابات في الحريق الذي نشب ظهر اليوم، بمستودع إحدى شركات صناعة الورق.

وقال الشهراني لـ"سبق" إن "مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء اليوم السبت، عن نشوب حريق في مستودع تابع لإحدى شركات صناعة الورق".

وأضاف الشهراني: "المستودع يستخدم لتخزين الكراتين والورق بالصناعية، طريق شاطئ نصف القمر، بمساحة تقديرية ٢٠٠×١٥٠ م٢؛ وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني لمكان الحريق.

وتابع: "عند الوصول تم تطويق وحصر الحريق، ومباشرة أعمال المكافحة التي استمرت لساعات، دون إصابات ولله الحمد".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:56 PM

"الدفاع المدني بالشرقية": لا إصابات في حريق مستودع الورق

تطويق النيران والسيطرة عليها

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محمد عبيد - الدمام
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أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، عدم وجود إصابات في الحريق الذي نشب ظهر اليوم، بمستودع إحدى شركات صناعة الورق.

وقال الشهراني لـ"سبق" إن "مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء اليوم السبت، عن نشوب حريق في مستودع تابع لإحدى شركات صناعة الورق".

وأضاف الشهراني: "المستودع يستخدم لتخزين الكراتين والورق بالصناعية، طريق شاطئ نصف القمر، بمساحة تقديرية ٢٠٠×١٥٠ م٢؛ وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني لمكان الحريق.

وتابع: "عند الوصول تم تطويق وحصر الحريق، ومباشرة أعمال المكافحة التي استمرت لساعات، دون إصابات ولله الحمد".

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