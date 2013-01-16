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السياحة الداخلية السعودية في 2021 تقفز إلى رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.. وهذا وعد الوزير

رغم كل الصعوبات ومتحورات كوفيد 19

حققت السياحة السعودية في عام 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والمتحورات التي تنتشر بشكل كبير وسريع.

ربان السياحة السعودية الوزير أحمد الخطيب، كشف عبر حسابه الرسمي، تحقيق الوزارة أرقامًا غير مسبوقة، بالوصول إلى 60 مليون ليلة مبيت داخلية؛ في إحصاء لم تصل إليه المملكة من قِبَل.

وقال:

- حققنا أرقامًا قياسية في السياحة الداخلية.

- استعدنا نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة.

- جهودنا في التدريب مستمرة للسعوديين، ونمو كبير للوظائف.

- تعاظم تأثير المملكة دوليًّا.

وأشار إلى "الكثير من العمل، لتحقيق أهدافنا الطموحة، ولكننا سنحققها وسننجح بإذن الله في جعل المملكة أحد أهم الوجهات السياحية في العالم".

ولفت إلى أن هذه هي الروح التي سادت الملتقى الاستراتيجي السنوي لقطاع السياحة، وقال: "اجتمعت بزملائي على مدار ثلاثة أيام لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022".

وقال: "لقد حدد لنا سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- أهدافًا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدّم لنا الإمكانات، وبَقِيَ علينا تحقيق الأهداف".

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، "نستقبل 100 ملايين زيارة سنويًّا، ونضيف مليون وظيفة.. خَطَّطْنا وسنحقق الأهداف بإذن الله".

وأخيرًا شكر منسوبي وزارته بقوله: "زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعًا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف. هناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر.. على بركة الله نبدأ 2022".

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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السياحة الداخلية السعودية في 2021 تقفز إلى رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.. وهذا وعد الوزير
سبق

حققت السياحة السعودية في عام 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والمتحورات التي تنتشر بشكل كبير وسريع.

ربان السياحة السعودية الوزير أحمد الخطيب، كشف عبر حسابه الرسمي، تحقيق الوزارة أرقامًا غير مسبوقة، بالوصول إلى 60 مليون ليلة مبيت داخلية؛ في إحصاء لم تصل إليه المملكة من قِبَل.

وقال:

- حققنا أرقامًا قياسية في السياحة الداخلية.

- استعدنا نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة.

- جهودنا في التدريب مستمرة للسعوديين، ونمو كبير للوظائف.

- تعاظم تأثير المملكة دوليًّا.

وأشار إلى "الكثير من العمل، لتحقيق أهدافنا الطموحة، ولكننا سنحققها وسننجح بإذن الله في جعل المملكة أحد أهم الوجهات السياحية في العالم".

ولفت إلى أن هذه هي الروح التي سادت الملتقى الاستراتيجي السنوي لقطاع السياحة، وقال: "اجتمعت بزملائي على مدار ثلاثة أيام لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022".

وقال: "لقد حدد لنا سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- أهدافًا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدّم لنا الإمكانات، وبَقِيَ علينا تحقيق الأهداف".

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، "نستقبل 100 ملايين زيارة سنويًّا، ونضيف مليون وظيفة.. خَطَّطْنا وسنحقق الأهداف بإذن الله".

وأخيرًا شكر منسوبي وزارته بقوله: "زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعًا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف. هناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر.. على بركة الله نبدأ 2022".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:40 AM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:19 PM

السياحة الداخلية السعودية في 2021 تقفز إلى رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.. وهذا وعد الوزير

رغم كل الصعوبات ومتحورات كوفيد 19

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,431

حققت السياحة السعودية في عام 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والمتحورات التي تنتشر بشكل كبير وسريع.

ربان السياحة السعودية الوزير أحمد الخطيب، كشف عبر حسابه الرسمي، تحقيق الوزارة أرقامًا غير مسبوقة، بالوصول إلى 60 مليون ليلة مبيت داخلية؛ في إحصاء لم تصل إليه المملكة من قِبَل.

وقال:

- حققنا أرقامًا قياسية في السياحة الداخلية.

- استعدنا نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة.

- جهودنا في التدريب مستمرة للسعوديين، ونمو كبير للوظائف.

- تعاظم تأثير المملكة دوليًّا.

وأشار إلى "الكثير من العمل، لتحقيق أهدافنا الطموحة، ولكننا سنحققها وسننجح بإذن الله في جعل المملكة أحد أهم الوجهات السياحية في العالم".

ولفت إلى أن هذه هي الروح التي سادت الملتقى الاستراتيجي السنوي لقطاع السياحة، وقال: "اجتمعت بزملائي على مدار ثلاثة أيام لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022".

وقال: "لقد حدد لنا سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- أهدافًا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدّم لنا الإمكانات، وبَقِيَ علينا تحقيق الأهداف".

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، "نستقبل 100 ملايين زيارة سنويًّا، ونضيف مليون وظيفة.. خَطَّطْنا وسنحقق الأهداف بإذن الله".

وأخيرًا شكر منسوبي وزارته بقوله: "زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعًا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف. هناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر.. على بركة الله نبدأ 2022".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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