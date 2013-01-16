السياحة الداخلية السعودية في 2021 تقفز إلى رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.. وهذا وعد الوزير

رغم كل الصعوبات ومتحورات كوفيد 19

حققت السياحة السعودية في عام 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والمتحورات التي تنتشر بشكل كبير وسريع.

ربان السياحة السعودية الوزير أحمد الخطيب، كشف عبر حسابه الرسمي، تحقيق الوزارة أرقامًا غير مسبوقة، بالوصول إلى 60 مليون ليلة مبيت داخلية؛ في إحصاء لم تصل إليه المملكة من قِبَل.

وقال:

- حققنا أرقامًا قياسية في السياحة الداخلية.

- استعدنا نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة.

- جهودنا في التدريب مستمرة للسعوديين، ونمو كبير للوظائف.

- تعاظم تأثير المملكة دوليًّا.

وأشار إلى "الكثير من العمل، لتحقيق أهدافنا الطموحة، ولكننا سنحققها وسننجح بإذن الله في جعل المملكة أحد أهم الوجهات السياحية في العالم".

ولفت إلى أن هذه هي الروح التي سادت الملتقى الاستراتيجي السنوي لقطاع السياحة، وقال: "اجتمعت بزملائي على مدار ثلاثة أيام لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022".

وقال: "لقد حدد لنا سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- أهدافًا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدّم لنا الإمكانات، وبَقِيَ علينا تحقيق الأهداف".

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، "نستقبل 100 ملايين زيارة سنويًّا، ونضيف مليون وظيفة.. خَطَّطْنا وسنحقق الأهداف بإذن الله".

وأخيرًا شكر منسوبي وزارته بقوله: "زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعًا كفريق واحد للوصول لهذه الأهداف. هناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر.. على بركة الله نبدأ 2022".