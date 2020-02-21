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"الغيث" يحصل على ماجستير إدارة المشاريع من جامعة أريزونا الأمريكية

حصل المهندس ماجد الغيث، على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أريزونا بأمريكا (PMP)، حيث تعد الجامعة إحدى أبرز الجامعات العريقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

و"الغيث" يعد أحد الكفاءات الوطنية القيادية، حيث يمتلك خبرات عريضة وثرية في المجال الهندسي وإدارة الشركات الهندسية والفنية.

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"الغيث" يحصل على ماجستير إدارة المشاريع من جامعة أريزونا الأمريكية
سبق

حصل المهندس ماجد الغيث، على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أريزونا بأمريكا (PMP)، حيث تعد الجامعة إحدى أبرز الجامعات العريقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

و"الغيث" يعد أحد الكفاءات الوطنية القيادية، حيث يمتلك خبرات عريضة وثرية في المجال الهندسي وإدارة الشركات الهندسية والفنية.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
08:08 PM

"الغيث" يحصل على ماجستير إدارة المشاريع من جامعة أريزونا الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المهندس ماجد الغيث، على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أريزونا بأمريكا (PMP)، حيث تعد الجامعة إحدى أبرز الجامعات العريقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

و"الغيث" يعد أحد الكفاءات الوطنية القيادية، حيث يمتلك خبرات عريضة وثرية في المجال الهندسي وإدارة الشركات الهندسية والفنية.

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