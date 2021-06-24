"آل الشيخ" يعتمد الخطة العامة لأعمال الشؤون الإسلامية في موسم حج 1440هـ

تطبيقات إلكترونية ومئات الدعاة.. وتجهيز كميات كبيرة من المطبوعات التوعوية

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، خطة عمل الوزارة لموسم حج هذا العام 1440هـ.

جاء ذلك انطلاقاً من رسالة الوزارة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين؛ تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة، التي أخذت على عاتقها شرف خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل التسهيلات لهم لأداء النسك بكل يسر وسهولة.

وقال نائب الوزير نائب رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد: سيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تبدأ من حين قدوم الحجاج عبر المنافذ والمواقيت غرة شهر ذي القعدة حتى السابع من شهر ذي الحجة ويتم توزيع مطبوعات الوزارة الدعوية والإرشادية على الحجاج القادمين، وتليها المرحلة الثانية في الأيام التي يبقى فيها الحجاج في المشاعر المقدسة من الثامن وحتى 13 ذي الحجة، وتعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ من الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ وحتى مغادرة الحجاج إلى بلادهم في 15 شهر محرم 1441هـ والتي يتم فيها توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين (المصحف الشريف وتراجمه)، الذي يقدم لكل حاج عند مغادرته للمملكة.

وأضاف: من المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن في موسم الحج، العناية بالمواقيت وتهيئتها للحجاج والمعتمرين، وتهيئة المساجد والجوامع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتهيئة مساجد الطرق السريعة التي تمر بها قوافل الحجاج والمعتمرين، وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها.

وأردف: بدأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في تنفيذ خطتها لتوعية الحجاج والمعتمرين بما يحقق الاحتياجات المطلوبة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتكليف مجموعة من العلماء والدعاة والمترجمين المتخصصين للإجابة عن استفسارات الحجاج باستخدام الوسائل المختلفة، ومنها خدمة التوعية الآلية عبر الهاتف المجاني للحجاج والمعتمرين (مناسك)، وبعدة لغات.

وقال "ابن سعيد": الإدارة العامة لتقنية المعلومات جهزت عدداً من التطبيقات الإلكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة الرقمية وبما يمكن من سهولة الحصول على الخدمات مواكبة لرؤية 2030.

وأضاف: وكالة المطبوعات والبحث العلمي زودت المنافذ البرية والبحرية والجوية بكميات كبيرة من المطبوعات والمطويات الإرشادية لتوزيعها على حجاج بيت الله بمنافذ المملكة المتعددة، كما تشرف على برنامج هدية خادمة الحرمين الشريفين لتوزيع المصحف الشريف، وعلى تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة عدد من النخب المأثرة من المسلمين في مختلف دول العالم.

وأكد نائب وزير الشؤون الإسلامية حرص الوزارة على عكس الصورة الحضارية والمشرقة للمملكة، وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء نسكهم، لافتاً إلى أن استثمار موسم الحج مهم لبيان وسطية الإسلام والتحذير من الغلو والتطرف.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدأت استعدادها لموسم حج هذا العام مبكراً لتوزيع المهام على قطاعات الوزارة واللجان العاملة حسب الاختصاص؛ لمنع التداخل في الأعمال وتقليل النفقات المالية والقوى العاملة بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي، وسخرت كل الطاقات والإمكانيات؛ سعياً لتميز العمل، ومعالجة الملاحظات خلال موسم الحج في الأعوام السابقة، وتحقيقاً لتطلعات القيادة وفق رؤية المملكة "2030".