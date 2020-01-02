"المواصفات" تقدم نصائح عدة لقائدي المركبات تزامنًا مع إجازة نصف العام

رسائل الهيئة التوعوية تضمنت الإطارات ومقاعد الأطفال والسلال الخلفية

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، العديد من النصائح لقائدي المركبات، تزامناً مع كثرة السفر والانتقالات خلال فترة إجازة نصف العام.



وتضمنت الرسائل عددًا من الموضوعات ذات الصلة بسلامة قائدي المركبات مثل الإطارات، ومقاعد الأطفال، والسلال الخلفية، ووسائل السلامة.



وطالبت "الهيئة" بضرورة وزن أذرعة السيارات بشكل دوري، وفي حال الشعور باهتزاز المركبة أثناء القيادة، كما طالبت بتحريك السيارة المتوفقة كل أسبوعين على الأقل، ولفتت إلى ضرورة الرجوع لمراكز الصيانة عند وجود أية إشارات تحذيرية على لوحة القيادة بالمركبة.



وخصصت عددًا من نصائحها للسيدات، حيث نبهت السيدات لضرورة التأكد من ضغط الإطارات، ومستوى الزيت، وقوة المكابح قبل الانطلاق، إلى جانب التحقق من عمل وسائل السلامة في السيارة مثل أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية.



وتناولت طريقة فحص الزيت بأنها تتم بملاحظة الحد الأدنى والأقصى للزيت، لافتة أنه يفضل تغيير فلتر الزيت بعد كل مرتين من تغيير الزيت، ومراجعة الكتيب الخاص بالسيارة أو إطار المحرك لمعرفة نوع الزيت المناسب، ونصحت بشراء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، كما أشارت إلى أن درجة خدمة أداء الزيوت SN هي الأنسب لجميع الموديلات القديمة والحديثة للمركبات.



وألمحت "هيئة المواصفات" إلى أن الوسائد الهوائية قد لا تفتح في حال التصادم إذا كانت قوة الصدمة غير كافية لعمل الحساسات الإلكترونية، أو وجود عطل فني في أجهزة ومكونات نظام عمل الوسائد الهوائية، كما أن الوسائد لا يتم فتحها إذا وقعت الصدمة في مكان بعيد عن عمل الحساسات، مشيرة إلى إضاءة مؤشر الوسادة قد يكون دليلًا على وجود خلل فني في النظام ويستدعي مراجعة مركز متخصص لفحص المركبة.

وتضمنت الرسائل التوعوية لهيئة المواصفات عدداً من النصائح للتعرف على طريقة معرفة تاريخ إنتاج الإطارات، وحذرت الهيئة كذلك من استخدام السلال الخلفية لأنها تؤثر بشكل مباشر على توازن واستقرار المركبة، ولا يتوافر بها وسائل السلامة المرورية، وقريبة من عوادم المركبة مما يجعلها عرضة للحريق، ولا تحتوي على بيانات إيضاحية، كما أن السلال الخلفية لم يتم تصميمها من قبل الشركات الصانعة ولا تنصح بها تلك الشركات.