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الأجهزة الأمنية بالطائف تواصل تنفيذ أمر منع التجول

في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف تنفيذ أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ انطلاقاً من حرصها -أيدها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وثقت "واس" بعدستها جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تطبيق منع التجول، وانتشارهم على جميع مداخل ومخارج المحافظة واستحداث عدد من نقاط الضبط الأمني موزعة على مختلف الميادين والطرقات الرئيسية، مع تسيير الدوريات الأمنية؛ لمتابعة تطبيق أمر منع التجول داخل الأحياء إضافة إلى تنفيذها مهامها الأمنية الاعتيادية.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بمحافظة الطائف من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

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الأجهزة الأمنية بالطائف تواصل تنفيذ أمر منع التجول
سبق

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف تنفيذ أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ انطلاقاً من حرصها -أيدها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وثقت "واس" بعدستها جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تطبيق منع التجول، وانتشارهم على جميع مداخل ومخارج المحافظة واستحداث عدد من نقاط الضبط الأمني موزعة على مختلف الميادين والطرقات الرئيسية، مع تسيير الدوريات الأمنية؛ لمتابعة تطبيق أمر منع التجول داخل الأحياء إضافة إلى تنفيذها مهامها الأمنية الاعتيادية.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بمحافظة الطائف من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:41 PM

الأجهزة الأمنية بالطائف تواصل تنفيذ أمر منع التجول

في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف تنفيذ أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ انطلاقاً من حرصها -أيدها الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وثقت "واس" بعدستها جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تطبيق منع التجول، وانتشارهم على جميع مداخل ومخارج المحافظة واستحداث عدد من نقاط الضبط الأمني موزعة على مختلف الميادين والطرقات الرئيسية، مع تسيير الدوريات الأمنية؛ لمتابعة تطبيق أمر منع التجول داخل الأحياء إضافة إلى تنفيذها مهامها الأمنية الاعتيادية.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بمحافظة الطائف من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

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