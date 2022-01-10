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أمانة الشرقية تضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ 1352 جولة في المراكز التجارية بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1352 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفّعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1352 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفّعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:34 PM

أمانة الشرقية تضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ 1352 جولة في المراكز التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1352 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفّعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

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