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"غرفة القصيم" تحصل على جائزة هارفارد الدولية للجودة والتميز المؤسسي لعام 2020

"الحميد": نسعى لتطوير العمل الداخلي بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030

حصلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم على الجائزة الماسية من مجلس هارفارد الدولي للأعمال لعام 2020م، وذلك وفق معايير الجائزة الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي، وسلم الجائزة ممثل المجلس في المملكة العربية السعودية المهندس عطاالله الدخيل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد أن الغرفة تسعى عبر منظومتها المتكاملة لتطوير العمل الداخلي وتعزيز أدوارها تجاه منسوبيها بما يعود بالمنفعة على مسيرتهم العملية بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030.

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"غرفة القصيم" تحصل على جائزة هارفارد الدولية للجودة والتميز المؤسسي لعام 2020
سبق

حصلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم على الجائزة الماسية من مجلس هارفارد الدولي للأعمال لعام 2020م، وذلك وفق معايير الجائزة الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي، وسلم الجائزة ممثل المجلس في المملكة العربية السعودية المهندس عطاالله الدخيل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد أن الغرفة تسعى عبر منظومتها المتكاملة لتطوير العمل الداخلي وتعزيز أدوارها تجاه منسوبيها بما يعود بالمنفعة على مسيرتهم العملية بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
05:04 PM

"غرفة القصيم" تحصل على جائزة هارفارد الدولية للجودة والتميز المؤسسي لعام 2020

"الحميد": نسعى لتطوير العمل الداخلي بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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حصلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم على الجائزة الماسية من مجلس هارفارد الدولي للأعمال لعام 2020م، وذلك وفق معايير الجائزة الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي، وسلم الجائزة ممثل المجلس في المملكة العربية السعودية المهندس عطاالله الدخيل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد أن الغرفة تسعى عبر منظومتها المتكاملة لتطوير العمل الداخلي وتعزيز أدوارها تجاه منسوبيها بما يعود بالمنفعة على مسيرتهم العملية بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030.

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