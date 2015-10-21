حقن 28 طفلاً بولادة مكة بمادة "البوتكس".. لهذا السبب

تساعد في ارتخاء وتقوية العضلات الضعيفة مع العلاج الطبيعي

أكدت استشارية المخ والأعصاب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أن مرض الشلل الدماغي يؤثر في حركة الأطفال؛ بسبب حدوث انقباض للعضلات في بعض أجزاء من الجسم؛ مشيرةً إلى أن أحد حلول شد العضلات قبل التدخل الجراحي هو الحقن بمادة "البوتكس" ما يساعد ذلك في ارتخاء العضلات مع العلاج الطبيعي المكثف للمدة المُحددة؛ بهدف تقوية وزيادة توازن العضلات الضعيفة.

وبحسب المعلومات، فإنه تم حتى اليوم حقن 28 طفلاً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، بهذه المادة، وسيتم متابعة خُططهم العلاجية وفق التوصيات المعتمدة.

من جانبه، اطّلع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دشاد علي عباس، وبحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، على أحدث التقنيات العلاجية في قسم المُخ والأعصاب بالمستشفى، وقد تضمنت الزيارة الاطلاع على الخُطط العلاجية لجلسات حقن البوتكس بقسم المُخ والأعصاب بالمستشفى.