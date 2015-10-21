النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حقن 28 طفلاً بولادة مكة بمادة "البوتكس".. لهذا السبب

تساعد في ارتخاء وتقوية العضلات الضعيفة مع العلاج الطبيعي

أكدت استشارية المخ والأعصاب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أن مرض الشلل الدماغي يؤثر في حركة الأطفال؛ بسبب حدوث انقباض للعضلات في بعض أجزاء من الجسم؛ مشيرةً إلى أن أحد حلول شد العضلات قبل التدخل الجراحي هو الحقن بمادة "البوتكس" ما يساعد ذلك في ارتخاء العضلات مع العلاج الطبيعي المكثف للمدة المُحددة؛ بهدف تقوية وزيادة توازن العضلات الضعيفة.

وبحسب المعلومات، فإنه تم حتى اليوم حقن 28 طفلاً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، بهذه المادة، وسيتم متابعة خُططهم العلاجية وفق التوصيات المعتمدة.

من جانبه، اطّلع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دشاد علي عباس، وبحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، على أحدث التقنيات العلاجية في قسم المُخ والأعصاب بالمستشفى، وقد تضمنت الزيارة الاطلاع على الخُطط العلاجية لجلسات حقن البوتكس بقسم المُخ والأعصاب بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حقن 28 طفلاً بولادة مكة بمادة "البوتكس".. لهذا السبب
سبق

أكدت استشارية المخ والأعصاب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أن مرض الشلل الدماغي يؤثر في حركة الأطفال؛ بسبب حدوث انقباض للعضلات في بعض أجزاء من الجسم؛ مشيرةً إلى أن أحد حلول شد العضلات قبل التدخل الجراحي هو الحقن بمادة "البوتكس" ما يساعد ذلك في ارتخاء العضلات مع العلاج الطبيعي المكثف للمدة المُحددة؛ بهدف تقوية وزيادة توازن العضلات الضعيفة.

وبحسب المعلومات، فإنه تم حتى اليوم حقن 28 طفلاً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، بهذه المادة، وسيتم متابعة خُططهم العلاجية وفق التوصيات المعتمدة.

من جانبه، اطّلع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دشاد علي عباس، وبحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، على أحدث التقنيات العلاجية في قسم المُخ والأعصاب بالمستشفى، وقد تضمنت الزيارة الاطلاع على الخُطط العلاجية لجلسات حقن البوتكس بقسم المُخ والأعصاب بالمستشفى.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:41 PM

حقن 28 طفلاً بولادة مكة بمادة "البوتكس".. لهذا السبب

تساعد في ارتخاء وتقوية العضلات الضعيفة مع العلاج الطبيعي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,229

أكدت استشارية المخ والأعصاب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أن مرض الشلل الدماغي يؤثر في حركة الأطفال؛ بسبب حدوث انقباض للعضلات في بعض أجزاء من الجسم؛ مشيرةً إلى أن أحد حلول شد العضلات قبل التدخل الجراحي هو الحقن بمادة "البوتكس" ما يساعد ذلك في ارتخاء العضلات مع العلاج الطبيعي المكثف للمدة المُحددة؛ بهدف تقوية وزيادة توازن العضلات الضعيفة.

وبحسب المعلومات، فإنه تم حتى اليوم حقن 28 طفلاً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، بهذه المادة، وسيتم متابعة خُططهم العلاجية وفق التوصيات المعتمدة.

من جانبه، اطّلع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دشاد علي عباس، وبحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، على أحدث التقنيات العلاجية في قسم المُخ والأعصاب بالمستشفى، وقد تضمنت الزيارة الاطلاع على الخُطط العلاجية لجلسات حقن البوتكس بقسم المُخ والأعصاب بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة