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الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة ونجران "أمطار وسحب رعدية"

تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساء هذا اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سُقيا خير وبركة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة، وسُحُب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة)، تستمر حتى الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد مكة المكرمة نجران أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة ونجران "أمطار وسحب رعدية"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساء هذا اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سُقيا خير وبركة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة، وسُحُب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة)، تستمر حتى الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:09 AM

الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة ونجران "أمطار وسحب رعدية"

تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساء هذا اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سُقيا خير وبركة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة، وسُحُب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة)، تستمر حتى الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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