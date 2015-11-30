النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العدل": 21 مركزاً في "شمل" تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً

المبادرة مقدمة من الوزارة لتعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة

أسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.

ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة "الوالدين – الأطفال".

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ34 ألف مستفيد سنوياً، من خلال 21 مركزاً في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة شمل تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق لأطفال المحضونين، وتوعية الأبوين بـأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": 21 مركزاً في "شمل" تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً
سبق

أسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.

ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة "الوالدين – الأطفال".

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ34 ألف مستفيد سنوياً، من خلال 21 مركزاً في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة شمل تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق لأطفال المحضونين، وتوعية الأبوين بـأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:58 PM

"العدل": 21 مركزاً في "شمل" تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً

المبادرة مقدمة من الوزارة لتعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
240

أسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة.

ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يُقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة "الوالدين – الأطفال".

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ34 ألف مستفيد سنوياً، من خلال 21 مركزاً في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة شمل تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق لأطفال المحضونين، وتوعية الأبوين بـأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,310
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة