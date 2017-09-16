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مشعل بن ماجد يفتتح "لقاءات جدة" وتعرف على مسارات الباحثين عن العمل

بارك توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم تنمية الكوادر

افتتح محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، اليوم، ملتقى لقاءات جدة 2019، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور محمد السديري، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتجوّل محافظ جدة بأركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة، واستمع إلى شرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشـرة والموجهة لـكل فئة، كما بارك خلال الجولة توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية وذلك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

ورعى محافظ جدة عقب ذلك الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث تحدّث الدكتور "السديري" في كلمته عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل، متمنيًا أن يحقق الأهداف المنشودة.

وكرّم محافظ جدة الشركاء والرعاة للملتقى، كما قُدّمت له هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.

يذكر أن الملتقى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة، كما يصاحبه معـرض للتوظيف في المنشآت المشـاركة، كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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مشعل بن ماجد يفتتح "لقاءات جدة" وتعرف على مسارات الباحثين عن العمل
سبق

افتتح محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، اليوم، ملتقى لقاءات جدة 2019، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور محمد السديري، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتجوّل محافظ جدة بأركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة، واستمع إلى شرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشـرة والموجهة لـكل فئة، كما بارك خلال الجولة توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية وذلك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

ورعى محافظ جدة عقب ذلك الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث تحدّث الدكتور "السديري" في كلمته عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل، متمنيًا أن يحقق الأهداف المنشودة.

وكرّم محافظ جدة الشركاء والرعاة للملتقى، كما قُدّمت له هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.

يذكر أن الملتقى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة، كما يصاحبه معـرض للتوظيف في المنشآت المشـاركة، كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:11 PM

مشعل بن ماجد يفتتح "لقاءات جدة" وتعرف على مسارات الباحثين عن العمل

بارك توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم تنمية الكوادر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، اليوم، ملتقى لقاءات جدة 2019، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور محمد السديري، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتجوّل محافظ جدة بأركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة، واستمع إلى شرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشـرة والموجهة لـكل فئة، كما بارك خلال الجولة توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية وذلك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

ورعى محافظ جدة عقب ذلك الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث تحدّث الدكتور "السديري" في كلمته عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل، متمنيًا أن يحقق الأهداف المنشودة.

وكرّم محافظ جدة الشركاء والرعاة للملتقى، كما قُدّمت له هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.

يذكر أن الملتقى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة، كما يصاحبه معـرض للتوظيف في المنشآت المشـاركة، كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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