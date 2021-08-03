جاء ذلك في رد على سؤال "هل الفئات العمرية المستهدفة للقاح من 12 سنة ينفع أن يأخذوا استرازينيكا"؟ لتجيب الصحة بأنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.

قالت وزارة الصحة ممثلة في "#الصحة_937" إنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.

"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-08-03 قالت وزارة الصحة ممثلة في "#الصحة_937" إنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي. جاء ذلك في رد على سؤال "هل الفئات العمرية المستهدفة للقاح من 12 سنة ينفع أن يأخذوا استرازينيكا"؟ لتجيب الصحة بأنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 01:34 AM

"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر"





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قالت وزارة الصحة ممثلة في "#الصحة_937" إنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك في رد على سؤال "هل الفئات العمرية المستهدفة للقاح من 12 سنة ينفع أن يأخذوا استرازينيكا"؟ لتجيب الصحة بأنه حسب التحديثات الحالية فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر ١٢ سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.