مدرسة بالأفلاج تُطلق مبادرة "المُعلم القائد" لتهيئة 20 مُعلماً لقيادة الميدان

أطلق قائد ثانوية الملك فهد بالأفلاج مبادرة "المعلم القائد"، وتمّ اعتمادها من إدارة التطوير المهني والتعليمي بإدارة التعليم لتأهيل وتدريب 20 معلماً للقيادة بالميدان التربوي.

وقال قائد ثانوية الملك فهد بالأفلاج تميم شافي الخضران؛ لـ "سبق": تأتي مبادرة "المعلم القائد" لإعداد وتأهيل 20 معلماً بالمدرسة على فنون القيادة وتدريبهم على تسيير أعمال المدرسة؛ حيث يتم تدريبهم وجدولة أيام معينة خلال الأسبوع وتوزيعها على معلمي المدرسة، ويقوم المعلم المكلّف قيادة المدرسة بمهام القائد في متابعة أعمال المدرسة والتعامل مع إجراءات اليوم الدراسي بالكامل من استقبال أولياء أمور ومشرفين وتوجيه المعلمين ومتابعة الطلاب، وفي اليوم التالي من قيادته يتم تكريم القائد المميز أمام طلاب المدرسة وزملائه المعلمين.

وأضاف الخضران؛ أن المبادرة أسهمت في اكتشاف معلمين لديهم فن القيادة ومؤهلين لقيادة المدارس وخدمة الميدان التربوي.