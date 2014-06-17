"الشرقية".. تدشين دوار الرؤية السعودية "وطن طموح".. غداً

بكورنيش الخبر الرابط بين طريقي الملك فيصل والأمير سلطان

يدشن مساء غد الثلاثاء المهندس فهد الجبيرأمين المنطقة الشرقية ورؤساء بلديتي الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بعد إعادة تأهيل الدوار ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030.

وقال مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي: دوار الرؤية تمت إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه على الطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية.

وأضاف: هذا الدوار الذي يعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضًا عن زمن لرؤية ونهضه تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم.

وأردف: مساحة الدوار 11.300 متر2، بطول قطر 120م وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.