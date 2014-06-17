النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرقية".. تدشين دوار الرؤية السعودية "وطن طموح".. غداً

بكورنيش الخبر الرابط بين طريقي الملك فيصل والأمير سلطان

يدشن مساء غد الثلاثاء المهندس فهد الجبيرأمين المنطقة الشرقية ورؤساء بلديتي الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بعد إعادة تأهيل الدوار ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030.

وقال مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي: دوار الرؤية تمت إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه على الطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية.

وأضاف: هذا الدوار الذي يعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضًا عن زمن لرؤية ونهضه تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم.

وأردف: مساحة الدوار 11.300 متر2، بطول قطر 120م وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشرقية".. تدشين دوار الرؤية السعودية "وطن طموح".. غداً
سبق

يدشن مساء غد الثلاثاء المهندس فهد الجبيرأمين المنطقة الشرقية ورؤساء بلديتي الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بعد إعادة تأهيل الدوار ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030.

وقال مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي: دوار الرؤية تمت إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه على الطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية.

وأضاف: هذا الدوار الذي يعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضًا عن زمن لرؤية ونهضه تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم.

وأردف: مساحة الدوار 11.300 متر2، بطول قطر 120م وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
03:37 PM

"الشرقية".. تدشين دوار الرؤية السعودية "وطن طموح".. غداً

بكورنيش الخبر الرابط بين طريقي الملك فيصل والأمير سلطان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
4,955

يدشن مساء غد الثلاثاء المهندس فهد الجبيرأمين المنطقة الشرقية ورؤساء بلديتي الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بعد إعادة تأهيل الدوار ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030.

وقال مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي: دوار الرؤية تمت إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه على الطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية.

وأضاف: هذا الدوار الذي يعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضًا عن زمن لرؤية ونهضه تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم.

وأردف: مساحة الدوار 11.300 متر2، بطول قطر 120م وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,866
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,654
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,504
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,528

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة