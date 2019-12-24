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"الشرعان" يتفقّد المشاريع البلدية فى دومة الجندل ويوجه بتحويد الخدمات للمواطنين

شملت مركز الساحة السياحي وإنشاء حدائق وملاعب وتطوير تقاطع طريق الملك سعود

تفقّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، صباح اليوم الثلاثاء؛ عددًا من المشاريع التنموية التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، واطلع على الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين؛ يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال متابعتها والتأكد من سير الأعمال.

وقام أمين المنطقة بتفقُّد عدد من المشاريع البلدية، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد إبراهيم العنزي.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها: مركز الساحة الشعبية المطلّة على بحيرة دومة الجندل، والذي يعد من أهم المناشط السياحية بالمحافظة والذي يحتوي على صالات استقبال وقاعة محاضرات ومسرح للمناسبات والاحتفالات.

ووجه أمين المنطقة بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، كما تفقد مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في حي الخالدية، واطلع على مخططات التنفيذ والمراحل المتبقية من الأعمال، مطالبًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد أمين المنطقة مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز. وتشمل أعمال التطوير: إزالة إشارة المرور وفتح المسار للقادم باتجاه الشمال، مع إنشاء دوار في الوسط يتخلله مجسم جمالي.

فيما شملت الزيارة: تفقد مشروع إنشاء حدائق عامة وملاعب أطفال، والذي تبلغ تكلفته (٨٠٠،٠٠٠ ألف ريال) وتبلغ مساحته ٢٠،٠٠٠ ألف متر مربع، ويشمل مسارات للدراجات، وملعب كرة قدم، وملاعب كرة طائرة. وخلال جولته التقى بمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، تخللتها مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية للمحافظة.

واختتم "الشرعان" جولته بمبنى بلدية محافظة دومة الجندل، اطلع من خلالها على المخططات البلدية المستقبلية، مقدمًا شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها.

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"الشرعان" يتفقّد المشاريع البلدية فى دومة الجندل ويوجه بتحويد الخدمات للمواطنين
سبق

تفقّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، صباح اليوم الثلاثاء؛ عددًا من المشاريع التنموية التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، واطلع على الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين؛ يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال متابعتها والتأكد من سير الأعمال.

وقام أمين المنطقة بتفقُّد عدد من المشاريع البلدية، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد إبراهيم العنزي.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها: مركز الساحة الشعبية المطلّة على بحيرة دومة الجندل، والذي يعد من أهم المناشط السياحية بالمحافظة والذي يحتوي على صالات استقبال وقاعة محاضرات ومسرح للمناسبات والاحتفالات.

ووجه أمين المنطقة بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، كما تفقد مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في حي الخالدية، واطلع على مخططات التنفيذ والمراحل المتبقية من الأعمال، مطالبًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد أمين المنطقة مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز. وتشمل أعمال التطوير: إزالة إشارة المرور وفتح المسار للقادم باتجاه الشمال، مع إنشاء دوار في الوسط يتخلله مجسم جمالي.

فيما شملت الزيارة: تفقد مشروع إنشاء حدائق عامة وملاعب أطفال، والذي تبلغ تكلفته (٨٠٠،٠٠٠ ألف ريال) وتبلغ مساحته ٢٠،٠٠٠ ألف متر مربع، ويشمل مسارات للدراجات، وملعب كرة قدم، وملاعب كرة طائرة. وخلال جولته التقى بمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، تخللتها مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية للمحافظة.

واختتم "الشرعان" جولته بمبنى بلدية محافظة دومة الجندل، اطلع من خلالها على المخططات البلدية المستقبلية، مقدمًا شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

"الشرعان" يتفقّد المشاريع البلدية فى دومة الجندل ويوجه بتحويد الخدمات للمواطنين

شملت مركز الساحة السياحي وإنشاء حدائق وملاعب وتطوير تقاطع طريق الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تفقّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، صباح اليوم الثلاثاء؛ عددًا من المشاريع التنموية التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، واطلع على الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين؛ يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال متابعتها والتأكد من سير الأعمال.

وقام أمين المنطقة بتفقُّد عدد من المشاريع البلدية، يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد إبراهيم العنزي.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها: مركز الساحة الشعبية المطلّة على بحيرة دومة الجندل، والذي يعد من أهم المناشط السياحية بالمحافظة والذي يحتوي على صالات استقبال وقاعة محاضرات ومسرح للمناسبات والاحتفالات.

ووجه أمين المنطقة بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، كما تفقد مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في حي الخالدية، واطلع على مخططات التنفيذ والمراحل المتبقية من الأعمال، مطالبًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد أمين المنطقة مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز. وتشمل أعمال التطوير: إزالة إشارة المرور وفتح المسار للقادم باتجاه الشمال، مع إنشاء دوار في الوسط يتخلله مجسم جمالي.

فيما شملت الزيارة: تفقد مشروع إنشاء حدائق عامة وملاعب أطفال، والذي تبلغ تكلفته (٨٠٠،٠٠٠ ألف ريال) وتبلغ مساحته ٢٠،٠٠٠ ألف متر مربع، ويشمل مسارات للدراجات، وملعب كرة قدم، وملاعب كرة طائرة. وخلال جولته التقى بمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، تخللتها مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية للمحافظة.

واختتم "الشرعان" جولته بمبنى بلدية محافظة دومة الجندل، اطلع من خلالها على المخططات البلدية المستقبلية، مقدمًا شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها.

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