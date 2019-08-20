موسم السودة يكشف عن تجربة السينما المفتوحة

مشاهدة كلاسيكية مميزة في الهواء الطلق وتحت النجوم

انطلقت بموسم السودة تجربة السينما المفتوحة في منطقة المغامرات، حيث تقدم السينما للزوار تجربة مشاهدة مميزة في الهواء الطلق وتحت النجوم، مع أبرز الأفلام السعودية والأجنبية وتوفر لهم فرصة الاستفادة من المناخ العليل التي تتميّز به المنطقة.

تستمر العروض يومياً حتى 30 أغسطس حيث تُعرض الأفلام السعودية بين الساعة السابعة والثامنة مساءً وهي متوفرة مجاناً للزوار في حين تبلغ أسعار البطاقات للعروض الأساسية 15 ريالاً سعودياً وهي تعرض ابتداءً من الساعة 8:20 وحتى 10:20 مساءً ويمكن شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر في موقع الفعاليات منطقة "الملتقى" أو عن طريق الموقع الخاص بموسم السودة.

وتقام فعليات موسم السودة في سبعة مواقع، وهي المنطقة الرئيسية الملائمة لأفراد العائلة والتي تضمّ شاشات عملاقة للبث الحيّ وعدداً من المطاعم وعربات الطعام المتحركة. ومنطقة الأطفال التي يجد الصغار فيها ألعاباً تعليمية وترفيهية. ومنطقة المغامرات التي تتيح خوض أنشطة متنوعة مثل تسلّق بالحبال والانزلاق الهوائي والقفز السريع وغيرها من الأنشطة، وكذلك منطقة الرياضات المثيرة التي تتضمن المقلاع البشري والقفز العمودي. ومنطقة الشارع الترفيهي والفني، ومنطقة الطلقات الملونة "بينت بول"، ومنطقة مسرح طلال مداح الذي ستقام عليه الأمسيات الفنية والتي سيحييها نجوم كبار من المملكة والعالم العربي.

يذكر أن فعاليات موسم السودة تجري في منطقة عسير التي تعدّ من أبرز المعالم السياحية نظراً لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية وظروف مناخية مثالية ومناظر خلابة تتراوح بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة. هذا فضلاً عن مقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية وعمقها التراثي والثقافي.

ويشكّل الموسم الذي يستمرّ طيلة شهر أغسطس جزءاً من مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي وتتضمن 11 موسماً سياحياً يشمل معظم مناطق المملكة.