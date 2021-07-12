بالفيديو.. متحدث "الصحة": استخدام الكمامات آمن.. ولبسها لا يتسبب بنقص الأكسجين أو الوفاة

قال إنها ادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية

فنَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الادعاءات بخطورة لبس الكمامات لفترة معينة، وأنها تؤدي إلى نقص الأكسجين، وتراكم وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الوفاة!

وشدَّد في هذا الصدد على أن استخدام الكمامات آمن جدًّا، والتقيد بتغطية الأنف والفم من أهم الأمور الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن مثل تلك التساؤلات التي سببت توترًا أو قلقًا لدى أفراد المجتمع جاءت نتيجة تداول بعض الرسائل أو مقاطع الفيديو المصورة، التي تتضمن ادعاء بقيام تجربة وادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية.

وتفصيلاً، نفى الدكتور "العبدالعالي" في رده على تساؤل في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب بنقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة. مشددًا على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي، وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفيروس.

وشدد متحدث "الصحة" على توخي الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين، ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس، مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك. ‫