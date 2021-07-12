النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. متحدث "الصحة": استخدام الكمامات آمن.. ولبسها لا يتسبب بنقص الأكسجين أو الوفاة

قال إنها ادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية

فنَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الادعاءات بخطورة لبس الكمامات لفترة معينة، وأنها تؤدي إلى نقص الأكسجين، وتراكم وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الوفاة!

وشدَّد في هذا الصدد على أن استخدام الكمامات آمن جدًّا، والتقيد بتغطية الأنف والفم من أهم الأمور الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن مثل تلك التساؤلات التي سببت توترًا أو قلقًا لدى أفراد المجتمع جاءت نتيجة تداول بعض الرسائل أو مقاطع الفيديو المصورة، التي تتضمن ادعاء بقيام تجربة وادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية.

وتفصيلاً، نفى الدكتور "العبدالعالي" في رده على تساؤل في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب بنقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة. مشددًا على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي، وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفيروس.

وشدد متحدث "الصحة" على توخي الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين، ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس، مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. متحدث "الصحة": استخدام الكمامات آمن.. ولبسها لا يتسبب بنقص الأكسجين أو الوفاة
سبق

فنَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الادعاءات بخطورة لبس الكمامات لفترة معينة، وأنها تؤدي إلى نقص الأكسجين، وتراكم وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الوفاة!

وشدَّد في هذا الصدد على أن استخدام الكمامات آمن جدًّا، والتقيد بتغطية الأنف والفم من أهم الأمور الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن مثل تلك التساؤلات التي سببت توترًا أو قلقًا لدى أفراد المجتمع جاءت نتيجة تداول بعض الرسائل أو مقاطع الفيديو المصورة، التي تتضمن ادعاء بقيام تجربة وادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية.

وتفصيلاً، نفى الدكتور "العبدالعالي" في رده على تساؤل في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب بنقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة. مشددًا على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي، وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفيروس.

وشدد متحدث "الصحة" على توخي الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين، ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس، مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك. ‫

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:17 PM

بالفيديو.. متحدث "الصحة": استخدام الكمامات آمن.. ولبسها لا يتسبب بنقص الأكسجين أو الوفاة

قال إنها ادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,552

فنَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الادعاءات بخطورة لبس الكمامات لفترة معينة، وأنها تؤدي إلى نقص الأكسجين، وتراكم وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الوفاة!

وشدَّد في هذا الصدد على أن استخدام الكمامات آمن جدًّا، والتقيد بتغطية الأنف والفم من أهم الأمور الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة.

ولفت "العبدالعالي" إلى أن مثل تلك التساؤلات التي سببت توترًا أو قلقًا لدى أفراد المجتمع جاءت نتيجة تداول بعض الرسائل أو مقاطع الفيديو المصورة، التي تتضمن ادعاء بقيام تجربة وادعاءات طبية ليست مبنية على إثباتات علمية.

وتفصيلاً، نفى الدكتور "العبدالعالي" في رده على تساؤل في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب بنقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة. مشددًا على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي، وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفيروس.

وشدد متحدث "الصحة" على توخي الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين، ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس، مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك. ‫

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,976

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة