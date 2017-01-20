النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

5.422 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة

نَفَّذتها الأمانة اليومين الماضيين وشملت 19 بلدية فرعية و15 محافظة

نَفَّذت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، 5.422 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ أسفرت عن رصد 29 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مُواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5.422 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة
سبق

نَفَّذت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، 5.422 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ أسفرت عن رصد 29 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مُواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
10:43 AM

5.422 جولة رقابية تغلق 17 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة

نَفَّذتها الأمانة اليومين الماضيين وشملت 19 بلدية فرعية و15 محافظة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
194

نَفَّذت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، 5.422 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ أسفرت عن رصد 29 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مُواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة