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مجلس كلية الاتصالات بالرياض يناقش تطوير مركز تقنية المعلومات

تناول المؤشرات التشغيلية ومقارنتها بالأعوام الماضية

عُقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع؛ أبرزها البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات والخطط المستقبلية له، بحضور الدكتور عبدالله المحيذيف، الذي قدّم عرضًا بذلك، واتخذ المجلس في هذا الجانب عددًا من التوصيات تخدم متدرّبي الكلية ومنسوبيها.

من جانب آخر ناقش المجلس المؤشرات التشغيلية operational kpi's للكلية، ومقارنتها بالأعوام الماضية، واتّخذ حيالها عددًا من التوصيات.

كما تطرّق المجلس للمشاريع المقترحة من إدارة الخدمات؛ أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف المتدربين.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

كلية الاتصالات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس كلية الاتصالات بالرياض يناقش تطوير مركز تقنية المعلومات
سبق

عُقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع؛ أبرزها البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات والخطط المستقبلية له، بحضور الدكتور عبدالله المحيذيف، الذي قدّم عرضًا بذلك، واتخذ المجلس في هذا الجانب عددًا من التوصيات تخدم متدرّبي الكلية ومنسوبيها.

من جانب آخر ناقش المجلس المؤشرات التشغيلية operational kpi's للكلية، ومقارنتها بالأعوام الماضية، واتّخذ حيالها عددًا من التوصيات.

كما تطرّق المجلس للمشاريع المقترحة من إدارة الخدمات؛ أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف المتدربين.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:40 PM

مجلس كلية الاتصالات بالرياض يناقش تطوير مركز تقنية المعلومات

تناول المؤشرات التشغيلية ومقارنتها بالأعوام الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عُقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، وحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع؛ أبرزها البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات والخطط المستقبلية له، بحضور الدكتور عبدالله المحيذيف، الذي قدّم عرضًا بذلك، واتخذ المجلس في هذا الجانب عددًا من التوصيات تخدم متدرّبي الكلية ومنسوبيها.

من جانب آخر ناقش المجلس المؤشرات التشغيلية operational kpi's للكلية، ومقارنتها بالأعوام الماضية، واتّخذ حيالها عددًا من التوصيات.

كما تطرّق المجلس للمشاريع المقترحة من إدارة الخدمات؛ أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف المتدربين.

وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات.

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