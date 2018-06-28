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رئيس جامبيا يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض

بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي

افتتح الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، اليوم، مقر سفارة بلاده في مدينة الرياض، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضر المناسبة سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامبيا يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض
سبق

افتتح الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، اليوم، مقر سفارة بلاده في مدينة الرياض، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضر المناسبة سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
02:42 PM

رئيس جامبيا يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض

بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، اليوم، مقر سفارة بلاده في مدينة الرياض، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضر المناسبة سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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