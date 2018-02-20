هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: gsabalootcup.com/?lang=ar
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.
كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:
نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.
هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت
عبدالعزيز السلمي
سبق
2018-02-20
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: gsabalootcup.com/?lang=ar
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.
كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:
نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.
20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:04 PM
هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: gsabalootcup.com/?lang=ar
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.
كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:
نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.