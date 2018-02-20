هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: ⁦‪gsabalootcup.com/?lang=ar‬⁩

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.

كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:

‏نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.