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هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: ⁦‪gsabalootcup.com/?lang=ar‬⁩

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.

كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:

‏نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: ⁦‪gsabalootcup.com/?lang=ar‬⁩

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.

كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:

‏نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:04 PM

هيئة الرياضة تعلن بدء التسجيل في بطولة المملكة للبلوت

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
0
7,089

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إتاحة التسجيل في بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة عبر الرابط: ⁦‪gsabalootcup.com/?lang=ar‬⁩

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من ٤ – ٨ أبريل المقبل بمركز أبسك بالرياض.

كما وجه معاليه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة للبطولة التي تصل جوائزها إلى مليون ريال على النحو التالي:

‏نصف مليون ريال لصاحب المركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.

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