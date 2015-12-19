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"إغاثي" الملك يدشن الحملة الطبية لجراحة المسالك البولية بالنيجر

ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها المركز بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية في جمهورية النيجر بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا العلاقات المتميز التي تجمع بين البلدين، مسلطًا الضوء على دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إقامة الحملات التطوعية وتقديم المساعدات لمستحقيها حول العالم، متمنيًا التوفيق للفريق الطبي في مهمتهم الإنسانية.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

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"إغاثي" الملك يدشن الحملة الطبية لجراحة المسالك البولية بالنيجر
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية في جمهورية النيجر بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا العلاقات المتميز التي تجمع بين البلدين، مسلطًا الضوء على دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إقامة الحملات التطوعية وتقديم المساعدات لمستحقيها حول العالم، متمنيًا التوفيق للفريق الطبي في مهمتهم الإنسانية.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:31 PM

"إغاثي" الملك يدشن الحملة الطبية لجراحة المسالك البولية بالنيجر

ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها المركز بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية في جمهورية النيجر بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا العلاقات المتميز التي تجمع بين البلدين، مسلطًا الضوء على دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إقامة الحملات التطوعية وتقديم المساعدات لمستحقيها حول العالم، متمنيًا التوفيق للفريق الطبي في مهمتهم الإنسانية.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

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