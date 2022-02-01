النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجّل 18343 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 18343 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 864042.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تمّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6772 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيس سجّل 66 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106139.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 27 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجّل 18343 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة بالصين
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 18343 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 864042.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تمّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6772 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيس سجّل 66 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106139.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 27 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:30 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 18343 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
14

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 18343 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 864042.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تمّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6772 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيس سجّل 66 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106139.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 27 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,090
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,843
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة