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غبار بالمناطق المفتوحة.. "المسند" عن أجواء الثلاثاء: رياح و"الممطرة" تتراجع

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تراجع السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثلاثاء قد تتراجع رقعة السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وشرق جازان".

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الغربي الجنوبي، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على أجزاءٍ من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، مكة المكرّمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماءً غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غبار بالمناطق المفتوحة.. "المسند" عن أجواء الثلاثاء: رياح و"الممطرة" تتراجع
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تراجع السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثلاثاء قد تتراجع رقعة السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وشرق جازان".

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الغربي الجنوبي، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على أجزاءٍ من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، مكة المكرّمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماءً غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:29 AM

غبار بالمناطق المفتوحة.. "المسند" عن أجواء الثلاثاء: رياح و"الممطرة" تتراجع

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تراجع السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثلاثاء قد تتراجع رقعة السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وشرق جازان".

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الغربي الجنوبي، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على أجزاءٍ من مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، نجران، مكة المكرّمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماءً غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة.

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